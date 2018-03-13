Майк Помпео назначен госсекретарем США: самые яркие цитаты об Украине и России

Во вторник, 13 марта, президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, назначив на его место главу ЦРУ Майка Помпео.

В конце января 2018 года в СМИ появилась информация о его встрече с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором Федеральной службы безопасности РФ Александром Бортниковым.

Читайте также: СМИ сообщили о недавнем визите в Вашингтон еще двоих руководителей разведслужб РФ

При этом стоит отметить, что против них действуют американские санкции, поэтому данный визит не афишировался.

Сам Помпео тогда объяснил, что во время переговоров с представителями российских спецслужб "решительно защищал интересы американцев".

Сейчас пока сложно сказать, какой будет политика нового госсекретаря по отношению к России, однако ранее он отметился довольно резкими высказываниями в сторону РФ и ее руководства.

Не вижу серьезных доказательств тому, что Россия стремится победить Исламское государство. Они занимаются этим на протяжении безумно долгого времени. Десятилетиями Россия пытается подорвать американскую демократию. Неважно, российская она или советская, но мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от русских. Мы обязаны отодвинуть, победить ее, работать для того, чтобы сделать ситуацию наиболее болезненной для них WikiLeaks является негосударственной, враждебной службой разведки, подстрекаемой такими государствами, как Россия. Мы живем в мире, где у русских есть большой ядерный потенциал и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины. Они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут усложнить нам жизнь, а у Америки есть обязанность сопротивляться этому. Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее. Она представляет угрозу для Европы. Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание. Все сказанное российским президентом не было удивительным для ЦРУ. Мы следим и отслеживаем все это очень внимательно, и заверяем как министерство обороны, так и американцев, что у нас есть правильное понимание российских программ. Мы уверяем, что американский народ может спать спокойно. Наша безопасность способна справится со всеми атаками.

Читайте также: Путин представил новые ядерные ракеты с непредсказуемой траекторией и пригрозил миру

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп решил сменить госсекретаря США, назначив директора ЦРУ Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.

НВ