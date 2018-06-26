В КНДР впервые за много лет не состоялся антиамериканский митинг

КНДР впервые за много лет не провела антиамериканский митинг

В Северной Корее впервые за многие годы отказались от проведения антиамериканского массового митинга в годовщину начала Корейской войны 25 июня.

Как сообщает Радио Свобода, в прошлом году на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне собрались около ста тысяч человек под антиамериканскими лозунгами. В этом году никаких массовых мероприятий в столице КНДР не проводили.

Северокорейские СМИ опубликовали материалы о годовщине начала войны 1950-1953 годов, однако, как сообщают наблюдатели, их главная тематика этого года - героизм северокорейских солдат. Критики в адрес Соединенных Штатов и их "империалистической политики" практически нет.

Власти Северной Кореи не дали никаких разъяснений в связи с изменением формата торжеств.

Западные агентства и дипломаты убеждены, что режим в Пхеньяне тем самым демонстрирует приверженность договоренностям, достигнутым на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, о постепенной нормализации отношений.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".