ЕС отменил запрет на импорт российского соболиного меха по требованию Италии и Греции — Euractiv

27 июля, 11:10
Google Читайте NV в Google
Санкции против импорта российского меха действовали только с апреля 2026 года (Фото: pixabay.com)

Санкции против импорта российского меха действовали только с апреля 2026 года (Фото: pixabay.com)

Страны-члены Евросоюза отменили запрет на импорт российского необработанного меха соболя. Соответствующее изменение было внесено в новый пакет санкций против РФ, согласованный 23 июля, пишет Euractiv.

Импорт из России самого дорогого в мире меха, используемого для изготовления верхней одежды, стоимость которой может исчисляться шестизначными суммами, был разрешен после непродолжительного запрета, действовавшего с апреля 2026 года.

Реклама

По словам одного из дипломатов, требование об отмене запрета выдвинули Италия и Греция — два основных европейских покупателя российских шкурок соболя. Европейская комиссия утверждает, что исключение из санкций необходимо, поскольку страна-агрессор доминирует на мировом рынке соболя.

Читайте также:
ЕС включил в 21-й санкционный список 33 российских банка с полным запретом на использование системы SWIFT

Импорт готовых меховых изделий из РФ в Европу остается под запретом из-за санкций, введенных в 2022 году, — наряду с другими предметами роскоши, такими как бриллианты и икра. С тех пор греческие производители меховых изделий выступали против санкций в отношении российского меха, заявляя, что это станет смертным приговором для отрасли, пишет Euractiv.

Резкое изменение позиции ЕС произошло на фоне дискуссий о будущем отрасли мехового звероводства в Европе. Рассматривается возможность полного запрета на производство меха в пределах блока — следствие успешной гражданской инициативы, призывающей положить конец этой практике. В настоящее время меховые фермы продолжают действовать лишь в нескольких странах ЕС, в частности, в Испании, Греции, Венгрии, Финляндии и Польше, хотя Польша уже приняла законодательство о поэтапном прекращении деятельности этой отрасли в ближайшие годы.

Читайте также:
Центральная фигура российской пропаганды: ЕС ввел санкции против главы российской делегации на переговорах с Украиной Мединского

Проект предложения, с которым в прошлом месяце ознакомилось издание Euractiv, свидетельствовал о том, что исполнительный орган ЕС больше склоняется к ужесточению требований к благополучию животных, нежели к введению полного запрета на производство и импорт меха.

23 июля послы стран ЕС достигли политической договоренности относительно 21-го пакета санкций, который ранее блокировала Греция. В тот же день Совет ЕС окончательно утвердил новые ограничения, касающиеся российских банков, теневого флота и криптовалютных платформ, а также продлил механизм предельной цены на российскую нефть еще на год.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Евросоюз Санкции против России Санкции ЕС Импорт

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies