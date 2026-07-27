Санкции против импорта российского меха действовали только с апреля 2026 года (Фото: pixabay.com)

Страны-члены Евросоюза отменили запрет на импорт российского необработанного меха соболя. Соответствующее изменение было внесено в новый пакет санкций против РФ, согласованный 23 июля, пишет Euractiv .

Импорт из России самого дорогого в мире меха, используемого для изготовления верхней одежды, стоимость которой может исчисляться шестизначными суммами, был разрешен после непродолжительного запрета, действовавшего с апреля 2026 года.

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По словам одного из дипломатов, требование об отмене запрета выдвинули Италия и Греция — два основных европейских покупателя российских шкурок соболя. Европейская комиссия утверждает, что исключение из санкций необходимо, поскольку страна-агрессор доминирует на мировом рынке соболя.

Импорт готовых меховых изделий из РФ в Европу остается под запретом из-за санкций, введенных в 2022 году, — наряду с другими предметами роскоши, такими как бриллианты и икра. С тех пор греческие производители меховых изделий выступали против санкций в отношении российского меха, заявляя, что это станет смертным приговором для отрасли, пишет Euractiv.

Резкое изменение позиции ЕС произошло на фоне дискуссий о будущем отрасли мехового звероводства в Европе. Рассматривается возможность полного запрета на производство меха в пределах блока — следствие успешной гражданской инициативы, призывающей положить конец этой практике. В настоящее время меховые фермы продолжают действовать лишь в нескольких странах ЕС, в частности, в Испании, Греции, Венгрии, Финляндии и Польше, хотя Польша уже приняла законодательство о поэтапном прекращении деятельности этой отрасли в ближайшие годы.

Проект предложения, с которым в прошлом месяце ознакомилось издание Euractiv, свидетельствовал о том, что исполнительный орган ЕС больше склоняется к ужесточению требований к благополучию животных, нежели к введению полного запрета на производство и импорт меха.

23 июля послы стран ЕС достигли политической договоренности относительно 21-го пакета санкций, который ранее блокировала Греция. В тот же день Совет ЕС окончательно утвердил новые ограничения, касающиеся российских банков, теневого флота и криптовалютных платформ, а также продлил механизм предельной цены на российскую нефть еще на год.