ЕС разрешил странам-членам продавать конфискованную российскую нефть

Об этом сообщает Euractiv.

В четвер, вскоре после достижения договоренности между дипломатами ЕС, представители Еврокомиссии подтвердили, что новый пакет санкций против Москвы будет включать положение, позволяющее государствам-членам продавать сырую нефть и другие товары, изъятые с танкеров российского «теневого флота», который страна использует для обхода установленного G7 потолка цен на нефть.

Реклама

По словам одного из чиновников ЕС, это «очень важное положение» позволит «государствам-членам конфисковывать товары, перевозимые этим теневым флотом, после того как суда будут взяты на абордаж… в ходе морской операции». Такие захваты происходят все чаще, добавил собеседник на брифинге для журналистов в Брюсселе, отметив, что вопрос заключался именно в том, как распорядиться грузом и товарами — а они, по его словам, «очень ценные». Хотя нефть является самым прибыльным экспортным товаром России, по той же логике на продажу могут выставить и зерно, если оно будет изъято.

Принятый в четверг пакет санкций — уже 21-й с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — также предусматривает заморозку на 12 месяцев «ценового потолка» на нефть, запрещающего компаниям ЕС предоставлять услуги (в частности, страхование) российским танкерам, перевозящим нефть, которая продается по цене выше установленного предела. Этот потолок зафиксирован на уровне 44 долларов за баррель, тогда как без данного соглашения он вырос бы до 58 долларов за баррель.

По оценкам ЕС, «ценовой потолок» обойдется Кремлю в 3,5 млрд долларов упущенных доходов от нефти в течение следующего года; эта оценка исходит из цены на нефть марки Urals — основного экспортного сорта России — на уровне 60 долларов за баррель. В начале июля нефть Urals торговалась на уровне около 50 долларов за баррель, однако с тех пор цена выросла до 80 долларов за баррель на фоне новой эскалации противостояния США и Ирана.

Санкции против России — что известно

Реклама:

23 июля послы стран ЕС достигли политической договоренности по 21-му пакету санкций, который ранее блокировала Греция, а в тот же день Совет ЕС окончательно утвердил новые ограничения. Евросоюз ввел санкции против российских банков, теневого флота и криптовалютных платформ, а также продлил действие механизма предельных цен на нефть еще на год.

19 июля Financial Times писала, что ряд стран ЕС потребовали смягчения ограничений из-за ущерба для национального бизнеса — помимо Греции, в списке фигурировали Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. 3 июля Politico сообщало, что Италия выразила обеспокоенность по поводу санкций против патриарха РПЦ Кирилла — по данным журналистов, эта обеспокоенность исходила из Ватикана. В тот же день премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что заблокирует пакет, если из списка не исключат Кирилла и экс-президента Лукойла Вагита Алекперова. Впоследствии Болгария согласилась поддержать пакет после того, как оба имени были исключены из списка.