Центральная фигура российской пропаганды: ЕС ввел санкции против главы российской делегации на переговорах с Украиной Мединского

Глава российской делегации Владимир Мединский после переговоров с Украиной в Женеве в феврале 2026 года (Фото: REUTERS/Pierre Albouy)

Евросоюз включил в 21-й пакет санкций против страны-агрессора России еще 48 человек, среди которых — глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский . Об этом свидетельствует информация на сайте ЕС 23 июля.

В приложении к перечню физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых введены ограничения, говорится, что российский историк Мединский является давним помощником диктатора Владимира Путина.

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Он поддерживает российскую политику, угрожающую территориальной целостности Украины, и является центральной фигурой российской правительственной пропаганды, говорится в пояснении. В частности, Мединский написал учебники, представляющие Украину как часть «русского мира», защищал «специальную военную операцию» и отрицал похищение Россией украинских детей.

Он возглавлял российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной в Турции и Швейцарии.

Таким образом, число физических лиц, против которых ЕС ввел санкции из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, увеличилось до 2104 человек.

Также в новый пакет санкций включили 168 организаций, зарегистрированных в России, на временно оккупированных территориях Украины, в Индии, ОАЭ и Китае.

23 июля ЕС одобрил 21-й пакет санкций против России, который ранее блокировала Греция. Новые ограничения предусматривают санкции против российских банков, теневого флота и криптовалютных платформ, а также продление механизма предельной цены на российскую нефть еще на год.

Также ЕС введет меры по ограничению выдачи виз бывшим российским военнослужащим.