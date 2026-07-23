ЕС включил в 21-й санкционный список 33 российских банка с полным запретом на использование системы SWIFT

В рамках 21-го пакета санкций ЕС ввел ограничения против 33 российских банков, включая полный запрет на использование системы SWIFT. Общее число этих финансовых учреждений составляет половину банковского сектора РФ.

Об этом на брифинге в Брюсселе в четверг, 23 июля, сообщили представители Европейской комиссии, передает Интерфакс-Украина.

«Под частичным запретом на проведение транзакций находятся 33 российских банка. Важно отметить, что этот запрет распространяется и на систему SWIFT. Это действительно болезненная мера, поскольку она означает, что для данных банков станут невозможными транзакции и обмен сообщениями по всему миру через систему SWIFT. Сейчас мы уделяем особое внимание крупным региональным банкам, а также тем, которые принимают на себя активы банков, уже попавших под запрет на транзакции», — заявил представитель Еврокомиссии.

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В список вошли и банки третьих стран, способствующие обходу санкций Европейского союза. Один из них находится в Монголии, еще две «дочки» Сбербанка и ВТБ — в Индии. Кроме того, под ограничения попал китайский банк, который до сих пор использует российские системы, в частности MIR.

В то же время по результатам обсуждения с банками, ранее включенными в санкционный список, было принято решение об их исключении из него. В частности, речь идет и о финансовых учреждениях в третьих странах.

«Например, нам удалось снять санкции с Yelo Bank в Азербайджане, поскольку они отключились от всех российских систем и внедрили другие надежные меры», — пояснил европейский чиновник.

Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что Газпромбанк и Райффайзен Банк не попали в текущий список.

«Газпромбанк не входит в список и не подпадает под запрет на транзакции, поскольку определенная законная торговля все еще продолжается, поэтому мы не можем перекрыть все каналы», — добавил собеседник.

Другой европейский чиновник констатировал, что в общей сложности под «полной санкционной блокировкой» со стороны Евросоюза находятся 94 российских банка.

По его словам, как правило, это либо финансовые учреждения, в отношении которых ранее действовал запрет на транзакции (и поэтому сейчас объединение «закручивает гайки»), либо просто банки, которые до сих пор не подпадали ни под какие ограничения со стороны ЕС.

«В результате сегодняшнего списка, замораживания активов и запрета транзакций ЕС на данный момент ввел санкции примерно против 50% всего банковского сектора России. И на самом деле это 50% по количеству банков. Но если посмотреть на доходы, активы и количество транзакций, то это будет верхняя половина, включая абсолютное большинство так называемых системных банков России», — подчеркнул чиновник.

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При этом собеседник журналистов отметил, что «банки чрезвычайно важны не только с макроэкономической точки зрения, но и на микроуровне». Финансовые учреждения, по его словам, «являются ключевыми посредниками в любой цепочке поставок, от которой зависит российская военная машина».

«Мы ожидаем, что эти санкции — как и наши предыдущие меры в отношении банков — окажут значительное влияние на военную машину. Мы также добавим еще одно важное финансовое учреждение, базирующееся в Москве», — добавил собеседник.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил ЕС и всех европейских лидеров за принятие 21-го пакета санкций против России. Он отметил, что очень важно, что давление на РФ из-за войны, которую она начала и отказывается прекращать, продолжается.

«В этом пакете содержатся решительные меры по ограничению российских доходов, в том числе учтены и украинские предложения. Очень важно сохранять единство и продолжать это давление. Мы рассчитываем, что работа над новым, 22-м пакетом будет идти активно и удастся реализовать дополнительные ограничения, которые, безусловно, будут способствовать миру и еще больше ограничат способность России поддерживать войну», — сказал глава государства.

21-й пакет санкций против РФ — что известно

23 июля послы стран ЕС достигли политической договоренности относительно 21-го пакета санкций против России, который ранее блокировала Греция. В тот же день Совет Европейского союза окончательно утвердил новые ограничения.

Евросоюз ввел санкции против банков РФ, теневого флота и криптовалютных платформ, а также продлил механизм предельной цены на российскую нефть еще на год.

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19 июля издание Financial Times сообщило, что ряд стран ЕС требуют смягчения ограничений против России в новом пакете санкций из-за ущерба для национального бизнеса. В этот список, помимо Греции, вошли Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

3 июля издание Politico сообщило, что Италия выразила обеспокоенность по поводу планов ЕС ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла. Как отмечали журналисты, эта обеспокоенность исходила из Ватикана.

В тот же день премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил , что его страна заблокирует 21-й пакет санкций против РФ, если из списка не исключат главу РПЦ Кирилла и экс-президента компании Лукойл Вагита Алекперова.

Впоследствии Болгария согласилась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против РФ. Это произошло после того, как Алекперова и Кирилла исключили из списка.