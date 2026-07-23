Послы ЕС достигли согласия по 21-му пакету санкций против России, который до этого блокировала Греция

Послы стран Европейского союза достигли политической договоренности относительно 21-го пакета санкций против России. Ранее его принятие блокировала Греция . Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Суспільному дипломат ЕС.

Обновлено в 13:00. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Европейского союза против России усилит давление на ее военную экономику. По ее словам, особые трудности ожидают российский теневой флот. Об этом она написала в социальной сети X.

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Фон дер Ляйен приветствовала достижение договоренности и подчеркнула, что санкции ЕС продолжают ослаблять экономическую основу российской военной машины.

По ее словам, в рамках нового пакета Евросоюз впервые вводит ограничения против судов, которые помогают функционировать российскому теневому флоту.

Кроме того, в санкционный список планируют включить еще 32 российских банка, на которые будет распространяться запрет на проведение транзакций. Ограничения также затронут отдельные криптовалютные компании и платформы, связанные с торговлей нефтью.

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС продлит на год действие механизма ограничения цен на российскую нефть, чтобы Москва не могла получать дополнительные доходы из-за колебаний на мировых рынках.

Также фон дер Ляйен сообщила о мерах по введению официального запрета на въезд в Евросоюз для российских участников боевых действий.

По его словам, в настоящее время завершаются технические процедуры, после чего начнется письменное согласование для окончательного утверждения пакета.

Страны-члены Евросоюза также договорились продлить на 12 месяцев действующий уровень ограничения предельной цены на российскую нефть.

Новый пакет санкций предусматривает расширение ограничений в отношении российского финансового сектора, запреты на отдельные транзакции, а также новые меры, касающиеся использования криптовалют. Кроме того, в санкционные списки планируется включить новые суда теневого флота РФ и лиц, содействующих их деятельности.

Кроме того, ЕС примет меры по ограничению выдачи виз бывшим российским военнослужащим и введет дополнительные торговые ограничения. В общей сложности под санкции должны попасть около 250 новых объектов.

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«В то же время из-за позиции ряда государств-членов были отменены ограничения на торговлю рыбой, смягчены ограничения в отношении российских военных и исключен патриарх [РПЦ] Кирилл. Также был достигнут компромисс по вопросу, связанному с поставками российского СПГ в третьи страны», — сообщил собеседник издания.

По настоянию Греции ЕС разрешил выполнение поставок и связанных с ними закупок в рамках контрактов, заключенных до 24 февраля 2022 года. В то же время любое увеличение объемов таких поставок операторами из стран ЕС будет ограничено, а Совет ЕС будет ежегодно пересматривать действие этого исключения, добавил источник.

19 июля издание Financial Times сообщило, что ряд стран Евросоюза требуют смягчить ограничения против России в новом пакете санкций из-за ущерба для национального бизнеса. В этот список, помимо Греции, вошли Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

3 июля издание Politico сообщило, что Италия выразила обеспокоенность по поводу планов ЕС ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла и что эта обеспокоенность исходила из Ватикана.

В тот же день премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна заблокирует 21-й пакет европейских санкций против РФ, если из списка не исключат главу РПЦ Кирилла и экс-президента компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

Впоследствии Болгария согласилась поддержать 21-й пакет санкций ЕС против РФ — после того, как Алекперова и Кирилла (Владимира Гундяева) исключили из списка.