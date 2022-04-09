Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве

9 апреля, 08:53
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Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз возобновляет свое дипломатическое присутствие в Киеве. Об этом в ходе визита в столицу Украины в пятницу, 8 апреля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Европейская служба внешних связей в Брюсселе.

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Вместе с Боррелем в Киев приехали президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Последний останется в столице, чтобы снова открыть помещение делегации и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников.

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«Этим визитом Европейский Союз возвращается в Киев. В буквальном смысле: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли работать еще более непосредственно и теснее с украинскими властями», — сказал глава дипломатии ЕС.

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По словам Борреля, во время пребывания в столице они убедились, что руководство Украины способно обеспечить эффективное и полноценное функционирование государственных и правительственных структур.

«Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит еще лучшее взаимодействие с правительством и больше поддержки украинского народа», — добавил он.

Представительство ЕС в Украине эвакуировали из Киева вскоре после полномасштабного вторжения РФ — после усиления атак на пригород столицы. Все это время представительство работало в Жешуве (Польша), откуда координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники делегации продолжат работу там.

5 апреля в Литве приняли решение о возвращении своего посла в Украину. 8 апреля в Киев вернулись латвийские дипломаты.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Евросоюз Дипломатия Матти Маасикас Жозеп Боррель Война России против Украины

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