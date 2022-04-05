Посол Литвы вернется в Киев 5 апреля, 01:22 Цей матеріал також доступний українською Габриелюс Ландсбергис объявил о возвращении посла в Украину (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что принято решение о возвращении в Киев посла в Украине.



Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Посла России попросили покинуть страны, а посол в Украине возвращается в Киев. Такие решения приняла Литва сегодня», — заявил глава МИД.

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4 апреля глава МИД заявил, что Литва отзывает своего посла из России и высылает российского посла.

Также Литва закроет российское генконсульство в Клайпеде из-за «неконструктивной роли российской дипломатической службы» в условиях агрессии России против Украины.

Литва призвала партнеров по ЕС и НАТО сделать то же самое. Ландсбергис заявил, что жестокость российских оккупационных войск «превзошла любые нормы цивилизованного мира».



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