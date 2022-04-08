На очереди — посол. Латвийские дипломаты вернулись в Киев
Латвийские дипломаты в Киеве (Фото:Edgars Rinkēvičs)
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что в Киев вернулись латвийские дипломаты.
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«Посол присоединится к ним после консультаций в Риге. Я очень благодарен нашим дипломатам, которые работают в Украине, за их самоотверженность и службу», — сообщил министр.
5 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что принято решение о возвращении в Киев посла в Украине.
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