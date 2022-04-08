На очереди — посол. Латвийские дипломаты вернулись в Киев

8 апреля, 01:36
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Латвийские дипломаты в Киеве (Фото:Edgars Rinkēvičs)

Латвийские дипломаты в Киеве (Фото:Edgars Rinkēvičs)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что в Киев вернулись латвийские дипломаты.

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«Посол присоединится к ним после консультаций в Риге. Я очень благодарен нашим дипломатам, которые работают в Украине, за их самоотверженность и службу», — сообщил министр.

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https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1512090340018188290

5 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что принято решение о возвращении в Киев посла в Украине.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Латвия Война России против Украины

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