На очереди — посол. Латвийские дипломаты вернулись в Киев 8 апреля, 01:36 Цей матеріал також доступний українською Латвийские дипломаты в Киеве (Фото:Edgars Rinkēvičs)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что в Киев вернулись латвийские дипломаты.

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«Посол присоединится к ним после консультаций в Риге. Я очень благодарен нашим дипломатам, которые работают в Украине, за их самоотверженность и службу», — сообщил министр.

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5 апреля министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что принято решение о возвращении в Киев посла в Украине.

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