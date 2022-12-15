ЕС согласовал девятый пакет санкций против России — Reuters 15 декабря, 22:13 Ранее Венгрия выступила против ряда новых антироссийских санкций ЕС (Фото:Guillaume Perigois/Reuters)

Страны ЕС согласовали девятый пакет санкций против России, сообщает Reuters cо ссылкой на дипломатов Евросоюза.

Отмечается, что пакет санкций будет формализован к полудню пятницы, 16 декабря.

«Санкции согласованы. Письменная процедура до завтрашнего полудня», — сказал один из дипломатов.

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Журналист Радио Свобода Рикарда Йозвяка уточнил в Twitter, что пункты, вызвавшие дискуссии среди стран ЕС, все еще остаются в пакете санкций, но «уточнены таким образом, чтобы каждое государство могло учитывать свои интересы национальной безопасности».

Ранее сообщалось, что Литва и Польша заблокировали принятие девятого пакета санкций против РФ. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что предложенные Германией, Францией и Нидерландами изменения могли предоставить лазейку для обхода Россией санкций.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 декабря анонсировала девятый пакет санкций против России.

В него должны войти ограничения доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юридических лиц.

12 декабря Венгрия выступила против ряда новых антироссийских санкций ЕС. Страна пыталась убедить Евросоюз убрать из нового санкционного списка некоторых российских чиновников.