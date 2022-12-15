ЕС согласовал девятый пакет санкций против России — Reuters
Ранее Венгрия выступила против ряда новых антироссийских санкций ЕС (Фото:Guillaume Perigois/Reuters)
Страны ЕС согласовали девятый пакет санкций против России, сообщает Reuters cо ссылкой на дипломатов Евросоюза.
Отмечается, что пакет санкций будет формализован к полудню пятницы, 16 декабря.
«Санкции согласованы. Письменная процедура до завтрашнего полудня», — сказал один из дипломатов.
Журналист Радио Свобода Рикарда Йозвяка уточнил в Twitter, что пункты, вызвавшие дискуссии среди стран ЕС, все еще остаются в пакете санкций, но «уточнены таким образом, чтобы каждое государство могло учитывать свои интересы национальной безопасности».
Ранее сообщалось, что Литва и Польша заблокировали принятие девятого пакета санкций против РФ. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что предложенные Германией, Францией и Нидерландами изменения могли предоставить лазейку для обхода Россией санкций.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 декабря анонсировала девятый пакет санкций против России.
В него должны войти ограничения доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юридических лиц.
12 декабря Венгрия выступила против ряда новых антироссийских санкций ЕС. Страна пыталась убедить Евросоюз убрать из нового санкционного списка некоторых российских чиновников.