Страны ЕС не смогли договориться о девятом пакете санкций против России — Reuters 15 декабря, 11:56 Страны ЕС не могут достичь единогласия в вопросе введения нового пакета санкций против РФ (Фото:Guillaume Perigois)

Страны Евросоюза не смогли договориться о девятом пакете санкций против России во время переговоров в среду, 14 декабря, перед последним в текущем году саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

По данным собеседников издания, страны уже были в шаге к достижению консенсуса, однако появились разногласия по поводу того, должен ли ЕС облегчить прохождение российского экспорта удобрений через европейские порты даже в том случае, если компании по производству удобрений принадлежат олигархам из черного списка.

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Представили одних стран считают, что ограничения ЕС представляют угрозу продовольственной безопасности развивающихся стран. Другие утверждают, что их ослабление позволит российским олигархам, владеющим предприятиями по производству удобрений, уклоняться от санкций ЕС.

Один из дипломатов уточнил, что Польша и страны Балтии призывают другие страны не обманываться мыслями о том, что ослабление ограничений на российские удобрения не будет использовано как лазейка для олигархов.

Некоторые страны-члены ЕС также хотят, чтобы Всемирная продовольственная программа участвовала в выдаче разрешений на экспорт удобрений в страны, которые в них нуждаются.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 декабря анонсировала девятый пакет санкций против России. В него должны войти ограничения доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юридических лиц.

12 декабря Венгрия выступила против ряда новых антироссийских санкций ЕС. Страна пыталась убедить Евросоюз убрать из нового санкционного списка некоторых российских чиновников.

