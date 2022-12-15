Страны ЕС не смогли договориться о девятом пакете санкций против России — Reuters

15 декабря, 11:56
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Страны ЕС не могут достичь единогласия в вопросе введения нового пакета санкций против РФ (Фото:Guillaume Perigois)

Страны ЕС не могут достичь единогласия в вопросе введения нового пакета санкций против РФ (Фото:Guillaume Perigois)

Страны Евросоюза не смогли договориться о девятом пакете санкций против России во время переговоров в среду, 14 декабря, перед последним в текущем году саммитом лидеров ЕС в Брюсселе, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

По данным собеседников издания, страны уже были в шаге к достижению консенсуса, однако появились разногласия по поводу того, должен ли ЕС облегчить прохождение российского экспорта удобрений через европейские порты даже в том случае, если компании по производству удобрений принадлежат олигархам из черного списка.

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Представили одних стран считают, что ограничения ЕС представляют угрозу продовольственной безопасности развивающихся стран. Другие утверждают, что их ослабление позволит российским олигархам, владеющим предприятиями по производству удобрений, уклоняться от санкций ЕС.

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Один из дипломатов уточнил, что Польша и страны Балтии призывают другие страны не обманываться мыслями о том, что ослабление ограничений на российские удобрения не будет использовано как лазейка для олигархов.

Некоторые страны-члены ЕС также хотят, чтобы Всемирная продовольственная программа участвовала в выдаче разрешений на экспорт удобрений в страны, которые в них нуждаются.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 декабря анонсировала девятый пакет санкций против России. В него должны войти ограничения доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юридических лиц.

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12 декабря Венгрия выступила против ряда новых антироссийских санкций ЕС. Страна пыталась убедить Евросоюз убрать из нового санкционного списка некоторых российских чиновников.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Евросоюз Санкции против России Война России против Украины

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