«Россия продолжает нести смерть и разруху». Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ 7 декабря, 20:07 Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против России. В него войдут, в частности, ограничение доступа РФ к беспилотникам через поставщиков из третьих стран.

В своем Twitter она подчеркнул, что Россия продолжает нести Украине смерть и разруху.

«Россия продолжает нести Украине смерть и разруху. Мы поддерживаем Украину и заставляем РФ платить за свою жестокость. Имеющиеся восемь пакетов санкций, которые мы ввели, уже кусаются. Сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом», — говорится в сообщении.

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По словам президента Еврокомиссии, новый пакет санкций против России будет включать:

добавление еще почти 200 физических и юридических лиц в подсанкционный список;

санкции еще против трех российских банков;

ограничение доступа России к беспилотникам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран;

новый экспортный контроль, в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться российской военной машиной.

Кроме того, Еврокомиссия нацелилась на российскую пропагандистскую машину и предлагает исключить из эфира еще четыре канала. Также ЕК выдвигает на рассмотрение дополнительные экономические меры против энергетического и горнодобывающего российских секторов.

Теперь новый пакет санкций должны согласовать государства-члены в Совете ЕС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в девятом санкционном пакете Украина рассчитывает увидеть полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС для граждан РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ударить по ракетной индустрии страны-агрессора.

6 октября Евросоюз ввел новые санкции против России. Среди прочего, восьмой пакет включает ограничение цен на нефть. Это предусматривает запрет на ее перевозку, но с исключением для третьих стран, если нефть стоит меньше определенного порога.



