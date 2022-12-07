«Россия продолжает нести смерть и разруху». Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ

7 декабря, 20:07
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Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаг Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против России. В него войдут, в частности, ограничение доступа РФ к беспилотникам через поставщиков из третьих стран.

В своем Twitter она подчеркнул, что Россия продолжает нести Украине смерть и разруху.

«Россия продолжает нести Украине смерть и разруху. Мы поддерживаем Украину и заставляем РФ платить за свою жестокость. Имеющиеся восемь пакетов санкций, которые мы ввели, уже кусаются. Сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом», — говорится в сообщении.

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По словам президента Еврокомиссии, новый пакет санкций против России будет включать:

  • добавление еще почти 200 физических и юридических лиц в подсанкционный список;
  • санкции еще против трех российских банков;
  • ограничение доступа России к беспилотникам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран;
  • новый экспортный контроль, в том числе товаров двойного назначения, которые могут использоваться российской военной машиной.

Кроме того, Еврокомиссия нацелилась на российскую пропагандистскую машину и предлагает исключить из эфира еще четыре канала. Также ЕК выдвигает на рассмотрение дополнительные экономические меры против энергетического и горнодобывающего российских секторов.

Теперь новый пакет санкций должны согласовать государства-члены в Совете ЕС.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1600535728173199360

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в девятом санкционном пакете Украина рассчитывает увидеть полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет на въезд в ЕС для граждан РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ударить по ракетной индустрии страны-агрессора.

6 октября Евросоюз ввел новые санкции против России. Среди прочего, восьмой пакет включает ограничение цен на нефть. Это предусматривает запрет на ее перевозку, но с исключением для третьих стран, если нефть стоит меньше определенного порога.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Российская агрессия Санкции против России Санкции ЕС Санкции Война России против Украины

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