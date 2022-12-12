Девятый пакет санкций против России. Венгрия добивается исключений для некоторых российских чиновников 12 декабря, 20:36 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Венгрия выступает против ряда новых антироссийских санкций ЕС. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто во время брифинга в понедельник, 12 декабря, после встречи министров иностранных дел ЕС, сообщает издание Világgazdaság.

Сийярто утверждает, что Венгрия пытается защитить свои интересы и не допустить «угрозы энергоснабжению». По его словам, стране удалось добиться того, чтобы в новый пакет санкций не вошли дополнительные ограничения, затрагивающие энергетический сектор. Сийярто повторил венгерский тезис, также популярный среди российских пропагандистов, о якобы «ошибочной» санкционной политике ЕС.



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Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Сийярто, Венгрия пыталась убедить Евросоюз убрать из нового санкционного списка некоторых российских чиновников. Как утверждает Сийярто, Будапешт «не скрывает», что венгерское правительство считает «серьезным риском» тот факт, что расширение санкций против российских чиновников может закрыть каналы связи со страной-агрессором.

Боррель во время брифинга сообщил, что ЕС продолжает работать над девятым пакетом санкций против России, и выразил надежду, что соглашение получится заключить на этой неделе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 декабря анонсировала девятый пакет санкций против России, в который в том числе войдет ограничение доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юридических лиц.