Орбан-вредитель. Когда ЕС примет девятый пакет санкций против РФ — Фурса 15 декабря, 11:59 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Венгерскому премьеру Виктору Орбану хочется, чтобы Европа умоляла его присоединиться к антироссийским санкциям, что позволит ему выторговать деньги от ЕС и одновременно показать диктатору РФ Владимиру Путину лояльность. Такое мнение высказал в своей колонке инвестиционный банкир Сергей Фурса.



Он сравнил Орбана с соседом-вредителем, который портит жизнь жильцам многоквартирного дома.

"Вы можете себе представить, как вредитель способен портить обстановку в подъезде. И вот у Орбана проблема с верховенством права и коррупцией. Деньги ему блокируют за это. А он блокирует важные для ЕС инициативы. И здесь Украина просто попадает под руку. Да еще Путину приятно», — заметил Фурса.

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Колумнист напомнил, как долго Орбан блокировал пакет помощи Украине на 2023 год в 18 млрд евро, но наконец поддержал, что позволило обеспечить консенсус.

«То же самое и с санкциями. Баба Яга против, потому что Орбану хочется, чтобы его попросили. И это позволит ему выторговать еще немного денег. От ЕС. И показать Путину, что, мол, „батя, я стараюсь“ и заслужил конвертик. В результате Венгрия всегда голосует. Потому что зависимость экономики Венгрии от ЕС гораздо выше, чем от денег Путина. Пусть последние и позволяют Орбану покупать дешевую популярность. Но без денег ЕС все рухнет. И Орбан об этом знает», — говорится в публикации.

Поэтому девятый пакет санкций ЕС против РФ будет принят, но несколько позже — когда закончится торговля Орбана, убежден Фурса.

10 декабря Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро, преодолев вето Будапешта. 14 декабря это предложение утвердил Европарламент. Венгрия сняла свои возражения против кредита после того, как частично была разморожена финансовая поддержка Евросоюза для Будапешта.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 декабря анонсировала девятый пакет санкций против России, в который войдет ограничение доступа страны-агрессора к беспилотникам и включение в «черный список» еще почти 200 физических и юридических лиц.

В настоящее время продолжаются переговоры, принятие нового пакета санкций снова блокирует Венгрия. Будапешт требует исключить из списка некоторых чиновников.