ЕС о возвращении РФ в ПАСЕ: Теперь ждем немедленного освобождения украинских заключенных Вчера, 16:13 2070 Цей матеріал також доступний українською Giampaolo Squarcina/Flickr Giampaolo Squarcina/Flickr

Евросоюз в свете возвращения РФ в ПАСЕ ожидает, что Москва продемонстрирует приверженность принципам и правилам Совета Европы и немедленно освободит украинских заключенных.

Об этом агентству Интерфакс-Украина заявил представитель Евросоюза.

«Мы считаем, что во всех наших интересах сохранить общеевропейский характер Совета Европы, отстаивая при этом принципы и правила организации. Совет обеспечивает общую основу, он связывает Россию и ЕС одинаковыми стандартами и правилами, обеспечивает доступ к Европейскому суду по правам человека для граждан России и предоставляет место для открытого обсуждения разногласий», — отметил собеседник агентства.

Представитель ЕС выразил ожидания, что «Россия обеспечит, чтобы ее действия полностью соответствовали принципам и правилам Совета Европы, и предпримут немедленные шаги, чтобы продемонстрировать это обязательство».

Он добавил, что РФ должна содействовать посещению незаконно аннексированного Крымского полуострова комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, а также немедленному освобождению заключенных или их обмену с Украиной.

«Мы также рассчитываем на быструю выплату просроченной задолженности России перед бюджетом Совета Европы», — заявил он.

Представитель Евросоюза заверил, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и осуждает незаконную аннексию Крыма.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

25 июня РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ.

Украина и Грузия обжаловали разрешение РФ вернуться в Ассамблею, решение по запросу делегаций будет принято в среду, 26 июня.

Делегация Украины уже приостановила свою работу в ПАСЕ, исключая вопросы противодействия возвращению РФ в Ассамблею.

Также Украина отозвала своего постпреда при Совете Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.