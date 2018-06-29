ЕС поддержит экономику Африки, чтобы решить проблему с мигрантами

Европейские лидеры считают, что партнерство с Африкой с целью социально-экономического развития африканских стран является наиболее эффективным средством решения проблемы нелегальной миграции. Об этом лидеры стран Европейского Союза заявили в заключениях проходившего в Брюсселе саммита, сообщает Интерфакс-Украина.

"Европейский союз и его государства-члены должны показать себя на высоте этого вызова. Мы должны довести масштаб и качество нашего сотрудничества с Африкой до нового уровня. Это потребует не только увеличенного финансирования для развития, но также мер по созданию новой благоприятной среды для существенного увеличения частных инвестиций, как африканских, так и европейских", – говорится в постановлении Евросовета.

В документе также отмечается необходимость уделить особое внимание образованию, здравоохранению, инфраструктурам, инновациям, здоровому управлению и созданию условий для эмансипации женского населения.

"Африка – наш сосед, и это должно выражаться в увеличении обменов и контактов между населением двух континентов на всех уровнях гражданского общества. Сотрудничество между Европейским союзом и Африканским союзом представляет собой важный элемент наших отношений", – говорится в сообщении.

Участника саммита считают, что эти отношения между сторонами должны поддерживаться и развиваться.

Европейские лидеры также приняли решение внести в долгосрочный финансовый план ЕС "гибкие инструменты", позволяющие быстро выделять средства на борьбу с нелегальной миграцией.

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Напомним, миграционная политика ЕС стала одной из главных тем планового саммита лидеров всех 28 стран ЕС, который проходил в Брюсселе 28-29 июня.

Ранее сообщалось, что в последние недели проблема нелегальных мигрантов вызвала политический кризис в Евросоюзе. Австрия и Италия резко выступают против беженцев. Представители этих двух стран, а также Германии и Франции, собрались на внеплановый экстренный саммит по вопросам миграции, однако прийти к согласию по вопросам беженцев не удалось.