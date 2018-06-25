Cаммит ЕС по вопросам миграции: выработать общее решение по беженцам не удалось

Во встрече в Брюсселе приняли участие представители 16 из 28 стран Евросоюза

В воскресенье, 24 июня, в ходе внеочередного саммита по вопросам миграции лидерам стран ЕС не удалось выработать общее решение по беженцам, передает DW.

Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита заявила о желании найти общеевропейское решение по всем возможным темам.

"Там, где это невозможно, мы хотим объединить тех, кто готов к сотрудничеству, и выработать общие рамки действий", - пояснила Меркель.

Как сообщается, Италия не исключает "технических договоренностей" в этой области, но выдвигает список условий. Так, премьер-министр этой страны Джузеппе Конте представил на саммите план из десяти пунктов, который, в частности, предполагает отказ от Дублинского соглашения. Оно подразумевает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал прошедшую дискуссию полезной, заявив, что она помогла "устранить решения, которые не соответствуют нашим ценностям". Таким решением Макрон, в частности, считает отказ впускать беженцев на внешних границах ЕС.

Как передает издание, многие участники саммита отмечали, что он был созван из-за миграционных споров в Германии. Партнер партии Меркель по коалиции, министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер намерен закрыть немецкие границы для беженцев без документов и для претендентов на убежище, уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Он требует, чтобы первые страны въезда беженцев ЕС (например, Италия) принимали их обратно прямо с германской границы.

Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

"Все несут ответственность за все", - подчеркнула по итогам саммита Меркель.

Она заверила, что работа по разрешению миграционного кризиса на общеевропейском уровне продолжится.

Ранее сообщалось, что Меркель не верит, что страны ЕС придут к компромиссу в вопросах миграции.

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