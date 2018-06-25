Беженцы, Brexit и Россия. Саммит лидеров ЕС станет судьбоносным для всей Европы

28-29 июня в Брюсселе состоится саммит лидеров Евросоюза. Очередная встреча глав государств 28 стран-членов ЕС станет беспрецедентной по важности и объему вопросов, запланированных к рассмотрению.

Поиск общеевропейского решения по многим из этих проблем является критически важным как для единства европейского сообщества, так и для политической стабильности отдельных стран - к примеру, Германии (из-за миграционного вопроса) или Великобритании (из-за проблем с формализацией выхода страны из ЕС).

"Европа переживает в настоящий момент самый серьезный кризис с момента ее образования, кризис, который особенно явно проявился в последние недели, но точкой его отсчета стал Brexit", - такое мнение 22 июня выразил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, комментируя обострившийся вопрос миграционной политики Евросоюза.

Обе темы - миграция и Brexit - окажутся среди главных, по которым лидерам ЕС необходимо будет найти консолидированное решение.

НВ подробно рассказывает о повестке ожидаемого политического события.

Миграционный вопрос

В начале июня в ряде стран Евросоюза резко обострился вопрос приема беженцев. В Италии пришло к власти новое правительство ультраправых евроскептиков, настроенное ограничить поток мигрантов в страну и выслать большую часть из 600 тыс. беженцев, прибывших к итальянским берегам за последние годы.

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В последующие недели Италия, а вслед за ней и Мальта отказались принять несколько судов с мигрантами из Северной Африки - в дискуссию вокруг этого решения оказались втянуты большинство стран ЕС, прежде всего Франция, раскритиковавшая позицию Рима за негуманность.

Тем временем в Германии возникло настоящее внутриправительственное противостояние вокруг миграционной политики - во мнениях разошлись канцлер Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер, заручившийся поддержкой канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Меркель не теряет надежды найти общее решение по мигрантам хотя бы для части стран ЕС / Фото ЕРА

Зеехофер, в частности, настаивает на том, чтобы Германия закрыла свои границы для беженцев, которые ранее уже были зарегистрированы в других странах ЕС, и отправляла их обратно в эти государства. Меркель же полагает, что такая практика лишь обострит вопрос для Италии и Греции, а значит нужно искать общеевропейское решение проблемы.

Немецкий канцлер крайне заинтересована в том, чтобы найти такое решение на саммите ЕС 28-29 июня в Брюсселе - в противном случае Зеехофер пригрозил ей, что самостоятельно отдаст распоряжение об ужесточении контроля на границах Германии. А это может грозить стране отставкой правительства и коалиции, с трудом сформированных в начале марта 2018 года.

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Чтобы подготовиться к жаркой дискуссии в рамках Евросоюза и прояснить позиции сторон, 24 июня лидеры 16 стран ЕС собрались по инициативе Берлина на срочный мини-саммит. На нем обсуждали исключительно вопрос миграции. Однако выработать общее решение ведущим политикам Европы пока не удалось, пишет Deutsche Welle.

Хотя президент Франции Эммануэль Макрон назвал встречу полезной, заявив, что она помогла "устранить решения, которые не соответствуют европейским ценностям". А Меркель отметила, что все равно настроена согласовать общие принципы миграционной политики хотя бы с теми странами ЕС, которые к этому готовы. "Там, где это невозможно [договориться со всем членами Евросоюза], мы хотим объединить тех, кто готов к сотрудничеству, и выработать общие рамки действий", - пояснила Меркель.

Европа переживает в настоящий момент самый серьезный кризис с момента ее образования

Труднее всего будет найти компромисс не только с Италией, но и с восточноевропейскими странами. Государства Вышеградской четверки - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - бойкотировали мини-саммит 24 июня, назвав его "неподходящим форматом для переговоров о миграции".

Эти государства выступают против идеи Германии, о том, чтобы все государства-члены "разделили бремя" и приняли квоту на размещение мигрантов, в том числе прибывших в ЕС с 2015 года.

Особенно резкую антииммиграционную позицию занимает Будапешт под руководством премьер-министра Виктора Орбана. В июне Венгрия приняла пакет законов Стоп Сорос, который предусматривает в том числе уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам - как для частных лиц, так и для неправительственных венгерских организаций.

Какие точки соприкосновения удастся найти 28 лидерам ЕС при столь разрозненных исходных мнениях, остается неясным. Одним из немногих возможных решений, которые озвучивались накануне саммита, могут стать центры распределения беженцев за пределами Евросоюза. Об этом писали европейские СМИ, а также упоминали лидеры Австрии и Дании.

Кроме того, в Еврокомиссии намерены увеличить численность и финансирование европейской пограничной службы Frontex.

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Антироссийские санкции

Как ожидается, лидеры Европейского Союза на саммите 28-29 июня должны будут принять политическое решение о продлении санкций против России.

Этой темы лидеры ЕС, вероятнее всего, коснутся в рамках обсуждения отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, а также проблемы имплементации Минских договоренностей.

Остается под вопросом, сможет ли помешать продлению санкций отдельная позиция нескольких стран ЕС - к примеру Австрии и Италии

Остается под вопросом, сможет ли помешать продлению санкций отдельная позиция нескольких стран ЕС - к примеру Австрии, где канцлер Курц установил тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, или Италии. Входящая в итальянскую коалицию партия Лига Севера ранее заключила соглашение о сотрудничестве с правящей в РФ Единой Россией, а ее лидер Маттео Сальвини (ныне глава МВД и вице-премьер Италии) встречался с Путиным и посещал Москву. Он также неоднократно заявлял о том, что Россия – партнер и союзник, а не враг ЕС, называя "абсурдными" европейские санкции против Москвы и возмущаясь ущербом из-за них для итальянской экономики.

"Целесообразно снять санкции, введенные против России, восстановить отношения [с РФ] как со стратегическим партнером для решения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)", – говорится в коалиционном соглашении партии Лига Севера с Движением пяти звезд, на основе которого было сформировано нынешнее правительство Италии.

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Brexit

Предполагается, что на июньском саммите лидеров ЕС правительство Великобритании должно будет согласовать с Брюсселем наиболее спорные моменты соглашения по выходу страны из ЕС (Brexit).

Однако пока что между сторонами сохраняются серьезные разногласия, что было отмечено в совместном заявлении ЕС и Британии, которое обнародовал 19 июня главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

"Мы продвинулись вперед по некоторым вопросам, касающимся Brexit, в отношении которых европейский бизнес нуждается в определенности - таким, как таможня, налог на добавленную стоимость, Евроатом, сертификаты на товары", - заявил Барнье.

Британия никак не может согласовать с Брюсселем свой выход из ЕС / Фото ЕРА

Однако главной проблемой по-прежнему остается вопрос о "приграничных" отношениях между Ирландией, остающейся членом ЕС, и Северной Ирландией, которая покинет Евросоюз как часть Соединенного Королевства.

Брюссель и Лондон не могут достичь понимания в том, как обеспечить свободное перемещение людей и товаров через эту границу после выхода Великобритании из ЕС. При этом стороны опасаются, что отсутствие эффективного решения проблемы может вызвать всплеск сепаратистских настроений в Северной Ирландии.

Ранее Еврокомиссия предложила вариант, при котором Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после Brexit, однако британский премьер Тереза Мэй отвергла это предложение. По ее словам, такая идея ставит под угрозу конституционную целостность королевства, ведь между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании возникнет регулируемая и таможенная граница.

Главный переговорщик от ЕС Барнье уже неоднократно заявлял, что без четкой стратегии решения этой проблемы Брюссель не подпишет окончательное соглашение с Британией.

Я хочу подчеркнуть, что Соглашение о выходе [Великобритании из ЕС] должно включать полностью работоспособное решение для Ирландии и Северной Ирландии", - заявил в очередной раз Барнье 19 июня.

Брюссель и Лондон намерены закончить подготовку текста соглашения о Brexit к октябрю 2018 года, чтоб успеть подписать его и провести ратификацию всеми странами ЕС до даты официального выхода Великобритании - 29 марта 2019 года.

На фоне разногласий британський премьер Тереза Мэй испытывает все большее давление на свое правительство внутри Британии.

В субботу, 23 июня, тысячи сторонников Европейского Союза прошли маршем против выхода страны из ЕС. По оценке Reuters, в акции приняли участие около 100 тыс. человек. Они требовали проведения нового референдума относительно соглашения с ЕС о Brexit.

В случае, если Лондону не удастся подписать с Брюсселем формальное соглашение о выходе из Евросоюза, Великобританию ожидает вариант "спонтанного" Brexit, когда многие торговые соглашения с ЕС просто перестанут действовать. Британская пресса уже окрестила такой вариант "судным днем".

В таком случае стороны перейдут к правилам Всемирной торговой организации и британские компании будут ежегодно тратить около 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд) на соблюдение таможенного режима, заявил 5 июня Джон Томпсон, постоянный секретарь налоговой службы британской королевы.

Кроме того, "спонтанный" выход из ЕС грозит Великобритании немедленными проблемами с поставками продуктов, медикаментов и топлива. Об этом сообщила в начале июня британская газета Sunday Times со ссылкой на секретный документ о возможных последствиях "автоматического" Brexit, разработанный госчиновниками для Дэвида Дэвиса, министра по выходу Великобритании из Европейского союза.

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Македония

На фоне прочих проблем ЕС вопрос о возможном членстве Македонии в Евросоюзе выглядит не так серьезно, однако официальный старт переговорам Скопье и Брюсселя на эту тему может быть дан именно на саммите 28-29 июня.

Ожидается, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит вопрос о расширении Евросоюза во вторник, 26 июня, накануне непосредственной встречи глав государств.

Ради того, чтобы получить право вести переговоры с Евросоюзом, Македония пошла на компромисс в многолетнем споре с Грецией из-за своего названия. Сейчас страна находится в процессе переименования - после межправительственного соглашения с Афинами новое название страны - Республика Северная Македония - утвердили македонское правительство и парламент государства.

Однако решение внутренней проблемы может стать далеко не единственным препятствием на пути Македонии в Евросоюз.

Категорически против дальнейшего расширения ЕС выступает Франция, чего не скрывает ее президент Эммануэль Макрон. 17 мая он заявил, что его страна не поддерживает идею расширения Европейского Союза за счет балканских стран.

"Я выступаю за укоренение Балкан в Европе и их сближение с Европой, - отметил Макрон. - Но я думаю, что нам нужно рассматривать любое новое расширение с большой осмотрительностью и строгостью".

Кроме того, как сообщило 25 июня агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД Франция и Нидерланды выступят против начала переговоров с Македонией.

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