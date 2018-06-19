19 июня 2018, вторник

ЕС планирует "сортировать" беженцев в Северной Африке - Reuters

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ЕС хочет создать центры, где заявки беженцев будут рассматривать еще до их прибытия в Евросоюз

ЕС хочет создать центры, где заявки беженцев будут рассматривать еще до их прибытия в Евросоюз

Страны Европейского Союза готовятся согласовать создание региональных центров распределения беженцев за пределами ЕС, в частности в Северной Африке. Вопрос станет одним из центральных в ходе ближайшего саммита Евросоюза 28-29 июня.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на черновик совместной декларации лидеров 28 стран-членов ЕС, которую будут рассматривать на саммите в Брюсселе.

Документ не был обнародован официально, его формулировки могут меняться, однако Reuters сообщает, что такие центры получат название "региональных платформ прибытия" и будут заниматься рассмотрением заявок на получение статуса беженца еще до прибытия мигрантов в ЕС.

"Такие платформы должны обеспечивать быструю обработку [заявок], чтобы отделить экономических мигрантов от тех, кто нуждается в международной защите, и ослабить стимул отправляться в опасное путешествие [в ЕС]", - говорится в проекте совместного заявления лидеров государств ЕС.

Наиболее вероятным регионом, где могут быть размещены подобные центры, является Северная Африка – один из главных источников просителей убежища, тысячами прибывающих в ЕС последние годы.

Ранее подобную идею приема беженцев за пределами Европы уже озвучивали несколько высокопоставленных лиц ЕС, включая канцлера Австрии Себастьяна Курца и премьер-министра Дании Ларса Расмуссена. Однако потенциальны страны, где бы могли разместиться такие центры, не назывались.

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