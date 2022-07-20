Унижение Путина. Эрдоган заставил главу Кремля ждать себя в неловком одиночестве — видео 20 июля, 09:57 Ожидая Реджепа Эрдогана, Владимир Путин неловко топтался на месте (Фото:Скриншот видео Michael Elgort/Twitter)

Во время своей поездки в Иран глава кремлевского режима Владимир Путин попал в довольно унизительную для себя ситуацию.

В рамках визита в страну, помимо переговоров с ее руководством, у него была также запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, однако тот на нее, по всей видимости, не спешил, из-за чего российскому диктатору пришлось его ждать.

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Как видно на обнародованном в соцсетях видео, прибыв на место, Путин еще около минуты неловко топтался на месте, переминаясь с ноги на ногу и недовольно поджимая губы, из-за чего выглядел еще более жалким, чем обычно.

Стоит также напомнить, что это уже далеко не первый раз, когда ему пришлось ждать Эрдогана.

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