Унижение Путина. Эрдоган заставил главу Кремля ждать себя в неловком одиночестве — видео

20 июля, 09:57
Ожидая Реджепа Эрдогана, Владимир Путин неловко топтался на месте (Фото:Скриншот видео Michael Elgort/Twitter)

Ожидая Реджепа Эрдогана, Владимир Путин неловко топтался на месте (Фото:Скриншот видео Michael Elgort/Twitter)

Во время своей поездки в Иран глава кремлевского режима Владимир Путин попал в довольно унизительную для себя ситуацию.

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В рамках визита в страну, помимо переговоров с ее руководством, у него была также запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, однако тот на нее, по всей видимости, не спешил, из-за чего российскому диктатору пришлось его ждать.

Видео дня

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, прибыв на место, Путин еще около минуты неловко топтался на месте, переминаясь с ноги на ногу и недовольно поджимая губы, из-за чего выглядел еще более жалким, чем обычно.

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https://twitter.com/just_whatever/status/1549492572057485312

Стоит также напомнить, что это уже далеко не первый раз, когда ему пришлось ждать Эрдогана.

https://www.youtube.com/watch?v=dk_oNm-tks0
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Турция Иран Реджеп Тайип Эрдоган Конфуз

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