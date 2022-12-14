«Продолжаем наши переговоры». Эрдоган заявил о готовности быть посредником между Украиной и Россией

14 декабря, 17:46
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова и дальше быть активным посредником между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы увидели, что если дипломатии предоставлена возможность в договоренности о зерне и обмене пленными, то путь к миру может быть открыт», — сказал он.

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Эрдоган добавил, что Турция продолжает переговоры с Зеленским и Путиным по этому направлению.

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«Мы надеемся установить прекращение огня, а затем и продолжительный мир в нашем регионе», — сказал он в рамках трехстороннего саммита с участием президентов Азербайджана и Туркменистана.

По его словам, война России против Украины пошатнула глобальную систему, ее продовольственные и энергетические основы, привела к высоким темпам инфляции по всему миру.

В воскресенье, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В этот же день Эрдоган провел разговор с диктатором Путиным.

https://www.youtube.com/watch?v=b_rPMjWJ-No
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины

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