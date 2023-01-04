«Путин — посмешище». Буданов считает, что РФ осталось недолго, а ее трансформация пойдет на пользу миру 4 января, 15:16 Кирилл Буданов считает, что Владимир Путин потерял свой авторитет после провала в Украине (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уверен, что Россию ждет крах, но это пойдет на пользу миру.

Такое мнение он высказал в интервью американскому каналу ABC News.

По словам Буданова, после своего фиаско в Украине российский диктатор Владимир Путин стал для просто «посмешищем».

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«Россия больше не представляет военной угрозы миру, это всего лишь выдумка», — заявил глава ГУР, добавив, что российские войска сейчас не способны на наступательные действия и могут лишь защищаться, да и то ненадолго.

В связи с этим он считает, что на сегодняшний день существует несколько сценариев будущей трансформации РФ, однако ни одного из боятся не стоит.

Единственные сложности Буданов видит в ее ядерном арсенале, однако эта опасность заставит «весь мир осознать необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом».

«Террористическая страна, замахивающаяся на всех ядерной битой и изрыгающая угрозы — это не тот режим, который имеет этическое или политическое право контролировать оружие массового уничтожения», — резюмировал он.