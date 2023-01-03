Эрдоган намерен провести переговоры с Зеленским и Путиным в среду

3 января, 22:22
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в среду, 4 января.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына.

«Президент Турции Эрдоган проведет телефонный разговор с российским и украинским коллегами в среду», — сообщил Калин.

Видео дня

https://twitter.com/anadoluagency/status/1610339200703905792

14 декабря Эрдоган заявил, что Турция готова и дальше быть активным посредником между Украиной и Россией.

https://www.youtube.com/embed/tDrHvxet4oY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Агрессия РФ Владимир Зеленский

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