Эрдоган намерен провести переговоры с Зеленским и Путиным в среду 3 января, 22:22 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в среду, 4 января.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына.

«Президент Турции Эрдоган проведет телефонный разговор с российским и украинским коллегами в среду», — сообщил Калин.

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14 декабря Эрдоган заявил, что Турция готова и дальше быть активным посредником между Украиной и Россией.