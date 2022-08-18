Эрдоган прибыл во Львов

18 августа, 13:56
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В четверг, 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов.

Об этом сообщает Haberturk.

Во Львове у Эрдоган проведет двухстороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как ожидается, она продлится около часа.

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После этого должны начаться переговоры в трехстороннем формате с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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Что именно будет обсуждаться на этой встрече, не уточняется, однако ранее в администрации турецкого лидера заявили, что речь будет идти о «механизмах для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем».

В то же время турецкий телеканал A Haber сообщил, что в ходе своего визита Эрдоган может предложить Зеленскому организовать переговоры с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

При этом позиция Украины состоит в том, что до прекращения Россией боевых действия такая встреча невозможна даже при чьем-то посредничестве.

5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Сочи, где проходила его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Это вторая встреча Эрдогана и Путина за 17 дней — 19 июля они проводили переговоры в Тегеране.

https://www.youtube.com/watch?v=fgwOyPko9KQ
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Турция Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины

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