Эрдоган приехал к Путину в Сочи 5 августа, 15:57 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 5 августа, приехал в Сочи на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает агентство Анадолу, самолет Эрдогана приземлился в аэропорту Сочи в 14:25 по турецкому времени (совпадает с киевским). В турецкую делегацию входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, а также министры торговли, сельского и лесного хозяйства, казначейства и финансов, глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и другие официальные лица.



Видео дня

По данным турецкого телеканала TRT, Эрдоган обсудит с главой кремлевского режима возможные боевые действия на севере Сирии, подписанное в Стамбуле зерновое соглашение, полномасштабная война России против Украины (президент Турции заявит, что Анкара готова внести свой вклад в прекращение войны) и отношения Турции с РФ.

Это вторая встреча Эрдогана и Путина за 17 дней — 19 июля они проводили переговоры в Тегеране.

Путин и Эрдоган ведут танго, хвастаясь друг перед другом – Евгений Магда https://www.youtube.com/embed/XRz1KGZ-5Mg

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.