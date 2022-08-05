Эрдоган приехал к Путину в Сочи

5 августа, 15:57
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 5 августа, приехал в Сочи на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает агентство Анадолу, самолет Эрдогана приземлился в аэропорту Сочи в 14:25 по турецкому времени (совпадает с киевским). В турецкую делегацию входят глава МИД Мевлют Чавушоглу, а также министры торговли, сельского и лесного хозяйства, казначейства и финансов, глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан и другие официальные лица.

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По данным турецкого телеканала TRT, Эрдоган обсудит с главой кремлевского режима возможные боевые действия на севере Сирии, подписанное в Стамбуле зерновое соглашение, полномасштабная война России против Украины (президент Турции заявит, что Анкара готова внести свой вклад в прекращение войны) и отношения Турции с РФ.

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Это вторая встреча Эрдогана и Путина за 17 дней — 19 июля они проводили переговоры в Тегеране.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Турция Реджеп Тайип Эрдоган Зерно Сочи Россия-Турция Война России против Украины Продовольственный кризис экспорт зерна

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