Эрдоган едет во Львов: стала известна программа визита 18 августа, 11:51 Как ожидается, Реджеп Эрдоган прибудет во Львов около 14:30 (Фото:Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)

На четверг, 18 августа, запланирован официальный визит в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным телеканала ТРТ, около 14:30 он должен прибыть во Львов, где проведет двухстороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как ожидается, она продлится около часа.

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После этого должны стартовать переговоры в трехстороннем формате с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Что именно будет обсуждаться на этой встрече, не уточняется, однако ранее в администрации турецкого лидера заявили, что речь будет идти о «механизмах для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем».

В то же время турецкий телеканал A Haber сообщил, что в ходе своего визита Эрдоган может предложить Зеленскому организовать переговоры с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

При этом позиция Украины состоит в том, что до прекращения Россией боевых действия такая встреча невозможна даже при чьем-то посредничестве.

«Мы годами хотели переговоров, зная, что в любой момент может произойти полномасштабное вторжение, и что мы не можем жить постоянно с тем, что будет полномасштабная война. Мы понимали, кто наш сосед и что в целом происходит, но Россия выбрала этот путь, путь разрушения всего живого, что есть в Украине. Ей не нужен был никакой посредник», — пояснил свою позицию Зеленский.

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