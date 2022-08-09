«Самое серьезное испытание». Эрдоган использует переговоры между Украиной и Россией для предвыборной кампании — Reuters 9 августа, 16:32 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует успехи в переговорах между Украиной и Россией для предвыборной кампании, сообщает Reuters. В частности, соглашение о возобновлении экспорта зерна из Украины.

Издание отмечает, что серия дипломатических побед дает турецкому президенту некоторую передышку от экономических трудностей в Турции и предлагает план его предвыборной стратегии на выборах, которые состоятся в 2023 году.

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Готовясь к тому, что сегодняшняя ситуация станет «самым серьезным испытанием» на выборах за все время его почти 20-летнего правления, президент подчеркивает свои достижения на мировой арене.

Прогресс на международном уровне контрастирует с мрачной экономической картиной внутри страны, где инфляция выросла до 79%, а лира томится возле рекордных минимумов, достигнутых во время последнего валютного кризиса в декабре.

В то же время противники обвиняют Эрдогана в неортодоксальной экономической политике, включая серию снижений процентных ставок, несмотря на высокую инфляцию, и увольнение трех руководителей центрального банка с 2019 года, в результате чего страна имеет большой дефицит текущего счета и зависит от внешнего финансирования для поддержки экономики.

Эрдоган заявлял, что плоды экономической политики правительства — приоритет экспорта, производства и инвестиций — станут более очевидными в первом квартале 2023 года.

6 августа Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна готова провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Ранее Bloomberg писал, что Россия рассматривает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как потенциального посредника в переговорах с Украиной.

Bloomberg напоминает, что Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину и передала нашей стране оружие, но воздерживается от присоединения к санкциям США и ЕС против Москвы и продолжает импорт российских энергоносителей.

5 августа Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее он говорил, что у западных политиков «неправильный подход» к главе кремлевского режима.

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