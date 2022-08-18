Сегодня Зеленский, Эрдоган и генсек ООН встретятся во Львове: чего ждать от переговоров

18 августа, 07:48
Президент Турции Реджеп Эрдоган может привезти во Львов инициативы «дипломатического урегулирования» войны (Фото:Коллаж НВ)

Президент Турции Реджеп Эрдоган может привезти во Львов инициативы «дипломатического урегулирования» войны (Фото:Коллаж НВ)

В четверг, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Гутерреш приехал во Львов накануне, Эрдоган прибудет сегодня с однодневным визитом. Турецкая сторона сообщала, что одной из тем их переговоров стану перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

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«В ходе [трехсторонней встречи] будут рассмотрены потенциальные шаги, направленные на более активное поддержание механизма для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем», — заявили 16 августа в управлении коммуникаций президента Турции.

Там также уточнили, что Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой «обсудят все аспекты отношений» Украины и Турции, а затемпройдет саммит в расширенном формате с участием генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

Вечером 17 августа, накануне этих переговоров, Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией даже через посредников до тех пор, пока РФ намерена продолжать войну.

«Мы годами хотели переговоров, зная, что в любой момент может произойти полномасштабное вторжение и что мы не можем жить постоянно с тем, что будет полномасштабная война. Мы понимали, кто наш сосед и что в целом происходит, но Россия выбрала этот путь, путь разрушения всего живого, что есть в Украине. Ей не нужен был никакой посредник», — заявил президент в онлайн-речи студентами чилийских учебных заведений.

Зеленский пояснил, что переговоры невозможно вести из-за того, что Кремль не хочет заканчивать войну.

«Поэтому иметь или искать посредников между страной, которая защищает свою землю, и страной, которая решила ее полностью разрушить… Они нелюди. Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Вы не найдете посредников, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну», — заявил Зеленский.

Политолог Владимир Фесенко призвал не ожидать «никаких сенсаций» от переговоров, поскольку на данный момент для них нет предпосылок — прежде всего в вопросе о мирных переговорах между Украиной и РФ.

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«И сейчас, и на обозримую перспективу сама возможность какого-то мирного соглашения между РФ и Украиной выглядит почти утопической. Позиции Украины и России по мирному урегулированию нынешнего конфликта принципиально различаются (мы хотим деоккупировать оккупированные территории, а РФ, наоборот, закрепить их оккупацию) и совместить их невозможно даже теоретически. Максимум, что возможно в перспективе, и то лишь при определенных условиях и далеко не в ближайшее время, так это возможность договоренностей о временном прекращении огня», — полагает Фесенко.

https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid02ANeRwamWSSYCr5NACXYX8brFgTNtzWcdN6jAhdCWyC1qDpcWxD43aPRVhZCocYhFl?__cft__[0]=AZW-nzzdCU32obLl9tjZFsjK6K8b9N_-ysy5V2DUk5qCSsHucAkh1T8YleX4KPqgK8222BFbP91G_vbhhNUC-NF6Bwox4hgwkzN2VGxv8E50AV61qWI0dk03A5hRt8LDQjP0xrTFBLYfczctWF5JyQ2w&__tn__=%2CO%2CP-R

Политолог также выделил еще несколько возможных тем переговоров:

  • критическая ситуация вокруг Запорожской АЭС. «Но и по этому вопросу нет оснований ожидать сразу же какого-то результата. Скорее можно предполагать согласование неформальной договоренности о начале закрытых переговоров с участием РФ о нейтрализации рисков вокруг ЗАЭС», — считает Фесенко
  • реализация «зерновых» договоренностей. «Конечно, Эрдоган и Гуттериш вдохновлены успехом зерновой сделки“ и попытаются развить этот относительный переговорный успех. Однако пока речь идет лишь о прелюдии к неким будущим переговорам», — отмечает политолог.

Он также полагает, что говорить о «давлении» Эрдогана на Зеленского преждевременно. «Президент Турции, скорее всего, озвучит Зеленскому предложения Путина, может предложить вместе с Гуттеришем какие-то компромиссные варианты. На данный момент это будет пока только зондаж самой возможности возобновления мирных переговоров в перспективе», — подчеркнул Фесенко.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Переговоры Львов ООН Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Антонио Гутерриш Война России против Украины

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