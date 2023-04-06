США передадут Украине экспериментальное оружие для борьбы с дронами — СМИ 6 апреля, 11:44 Экспериментальное оружие поможет Украине бороться с иранскими дронами Shahed (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

США передадут Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими дронами Shahed-131/136, сообщает американское издание Defence One, со ссылкой на представителей государственной подрядной компании SAIC.



Речь может идти о «10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением», которые были включены в новый пакет военной помощи Украине, о котором Пентагон объявил 4 апреля.

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Объявление последовало после конкурса, проведенного армией США в январе для закупок системы против иранских беспилотников Shahed-136.

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Представитель компании SAIC рассказал изданию о планах отправить в Украину 10 единиц такого оружия. Стоимость каждого такого комплекса не превышает $30 тысяч, тогда как Украина вынуждена использовать для борьбы с беспилотниками ракеты стоимостью до $500 тысяч каждая.

В январе SAIC провела успешные испытания с применением ракет с лазерной наводкой APKWS от BAE Systems, показавших 100-процентную точность попадания.

В контрактных документах, предоставленных армией, указано, что целью испытаний было уничтожение беспилотников третьего класса, то есть вес которых превышает 25 кг. Иранский Shahed-136 весит около 200 кг.



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Система также включает пулеметную установку M240 и систему электронной борьбы, которая может взять под контроль коммерческий дрон, включая любую систему DJI, которая не работает с расширенным шифрованием.

Отмечается, что в ходе испытаний система обнаружила дрон на расстоянии около 10 км и поразила его на расстоянии 5 км, хотя требовалось 2 км.

По словам Сэмюэля Бендетта из Центра военно-морского анализа, Вашингтон в основном отправил ВСУ уже существующие технологии. И неясно, отправляли ли США когда-либо оружие, созданное с нуля, для использования именно в Украине.

