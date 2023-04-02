Наев назвал наиболее эффективное оружие против иранских Shahed

2 апреля, 22:15
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Дрон Shahed (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Дрон Shahed (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иранские Shahed малоскоростные цели, а это значит, что для их поражения лучше всего использовать крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook.

По его словам, такие пулеметы более эффективны, потому что беспилотники постоянно меняют маршруты, чтобы избежать поражения и выполнить свою задачу.

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«Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, потом снова возвращаются. То есть все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны», — рассказал Наев.

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Он отметил, что благодаря партнерам украинская противовоздушная оборона постоянно растет.

«Мы понимаем, что каждый квадратный метр мы прикрыть не сможем. Но мы пытаемся расставлять мобильные огневые группы и зенитные комплексы противовоздушной обороны на таких подходящих расстояниях, чтобы можно было прикрывать и страховать друг друга», — написал он.

Наев рассказал, что украинские зенитчики находятся в постоянной боевой готовности. Они всегда находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один. Кроме того, они могут попадать во враждебные цели как днем, так и ночью.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сергей Наев Война России против Украины Shahed-136 Shahed-131

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