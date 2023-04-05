В Пентагоне показали фото из нового пакета военной помощи Украине 5 апреля, 07:20 США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов (Фото:defense.gov)

Министерство обороны США опубликовало фото военной техники, входящей в новый пакет помощи, о котором было объявлено 4 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



«Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением», — отметили в ведомстве.

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В американском оборонном ведомстве подробно описали все, что входит в новый пакет и показали фотографии.

США во вторник, 4 апреля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет включает помощь на 500 млн долларов из запасов Минобороны США, а также помощь в рамках USAI на 2,1 млрд долларов, которая позволяет закупать вооружение напрямую у производителей.