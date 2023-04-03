Россияне стали чаще запускать Shahed с северного направления — Игнат 3 апреля, 17:24 Дрон Shahed (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Российские оккупанты стали чаще атаковать Украину дронами-камикадзе Shahed с северного направления из Брянской области.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Обычно это Брянская область, район аэродрома Сеща. Запускается небольшими партиями по 10−15 БПЛА этого типа», — сказал он.

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Игнат уточнил, что таким образом россияне обнаруживают слабые места нашей ПВО и истощают ее, потому что на дроны приходится тратить зенитные ракеты.

По данным спикера, сбитием дронов, в частности, занимаются мобильные огневые группы, у которых на вооружении находятся пушки и ПЗРК.

Он добавил, что сбивать цели ночью сложно. Поэтому на вооружение мобильных групп от государства и волонтеров поступают приборы ночного видения, тепловизоры и прожекторы, которые помогают им в работе.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев говорил, что иранские Shahed малоскоростные цели, а это значит, что для их поражения лучше всего использовать крупнокалиберные пулеметы.