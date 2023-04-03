Россияне стали чаще запускать Shahed с северного направления — Игнат
Дрон Shahed (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)
Российские оккупанты стали чаще атаковать Украину дронами-камикадзе Shahed с северного направления из Брянской области.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
«Обычно это Брянская область, район аэродрома Сеща. Запускается небольшими партиями по 10−15 БПЛА этого типа», — сказал он.
Игнат уточнил, что таким образом россияне обнаруживают слабые места нашей ПВО и истощают ее, потому что на дроны приходится тратить зенитные ракеты.
По данным спикера, сбитием дронов, в частности, занимаются мобильные огневые группы, у которых на вооружении находятся пушки и ПЗРК.
Он добавил, что сбивать цели ночью сложно. Поэтому на вооружение мобильных групп от государства и волонтеров поступают приборы ночного видения, тепловизоры и прожекторы, которые помогают им в работе.
Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев говорил, что иранские Shahed малоскоростные цели, а это значит, что для их поражения лучше всего использовать крупнокалиберные пулеметы.