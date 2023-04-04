США объявили о пакете помощи Украине на 2,6 млрд долларов
BGM-71 TOW в Афганистане, май 2009 года (Фото:США Army photo by SGT Amber Robinson)
США во вторник, 4 апреля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет включает помощь на 500 млн долларов из запасов Минобороны США, а также помощь в рамках USAI на 2,1 млрд долларов, которая позволяет закупать вооружение напрямую у производителей.
В пакет из запасов Минобороны входят боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружие, машины для транспортировки тяжелой техники и так далее. Пакет USAI включает средства ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, минометные системы, ракеты и противотанковые системы.
Полный список вооружения:
- боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS;
- артиллерийские, минометные, танковые и другие боеприпасы разных калибров;
- ракеты для ПТРК TOW;
- около 400 гранатометов и 200 тысяч снарядов к ним;
- 11 автомобилей для эвакуации техники;
- бензовозы с топливом и тяжелым топливом;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
- девять гантраков (боевых машин) для противодействия БПЛА;
- 10 мобильных антидроновых комплексов c-UAS с лазерным наведением;
- три радара воздушного наблюдения;
- противотанковые ракеты;
- реактивные снаряды Град;
- ПТРК Javelin;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов;
- семь машин для эвакуации техники;
- четыре машины тылового обеспечения;
- грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелой техники;
- терминалы и услуги космических спутников связи (SATCOM) и другое.
20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов. Он включает больше снарядов для HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.