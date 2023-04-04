США объявили о пакете помощи Украине на 2,6 млрд долларов

4 апреля, 18:40
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BGM-71 TOW в Афганистане, май 2009 года (Фото:США Army photo by SGT Amber Robinson)

BGM-71 TOW в Афганистане, май 2009 года (Фото:США Army photo by SGT Amber Robinson)

США во вторник, 4 апреля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет включает помощь на 500 млн долларов из запасов Минобороны США, а также помощь в рамках USAI на 2,1 млрд долларов, которая позволяет закупать вооружение напрямую у производителей.

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В пакет из запасов Минобороны входят боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружие, машины для транспортировки тяжелой техники и так далее. Пакет USAI включает средства ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, минометные системы, ракеты и противотанковые системы.

Полный список вооружения:

  • боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS;
  • артиллерийские, минометные, танковые и другие боеприпасы разных калибров;
  • ракеты для ПТРК TOW;
  • около 400 гранатометов и 200 тысяч снарядов к ним;
  • 11 автомобилей для эвакуации техники;
  • бензовозы с топливом и тяжелым топливом;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • девять гантраков (боевых машин) для противодействия БПЛА;
  • 10 мобильных антидроновых комплексов c-UAS с лазерным наведением;
  • три радара воздушного наблюдения;
  • противотанковые ракеты;
  • реактивные снаряды Град;
  • ПТРК Javelin;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов;
  • семь машин для эвакуации техники;
  • четыре машины тылового обеспечения;
  • грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • терминалы и услуги космических спутников связи (SATCOM) и другое.

20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов. Он включает больше снарядов для HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Минобороны США Поддержка Украины Война России против Украины

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