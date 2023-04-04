США объявили о пакете помощи Украине на 2,6 млрд долларов 4 апреля, 18:40 BGM-71 TOW в Афганистане, май 2009 года (Фото:США Army photo by SGT Amber Robinson)

США во вторник, 4 апреля, объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,6 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, пакет включает помощь на 500 млн долларов из запасов Минобороны США, а также помощь в рамках USAI на 2,1 млрд долларов, которая позволяет закупать вооружение напрямую у производителей.

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В пакет из запасов Минобороны входят боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружие, машины для транспортировки тяжелой техники и так далее. Пакет USAI включает средства ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, минометные системы, ракеты и противотанковые системы.

Полный список вооружения:

боеприпасы для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS;

артиллерийские, минометные, танковые и другие боеприпасы разных калибров;

ракеты для ПТРК TOW;

около 400 гранатометов и 200 тысяч снарядов к ним;

11 автомобилей для эвакуации техники;

бензовозы с топливом и тяжелым топливом;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;

девять гантраков ( боевых машин) для противодействия БПЛА;

боевых машин) для противодействия БПЛА; 10 мобильных антидроновых комплексов c-UAS с лазерным наведением;

три радара воздушного наблюдения;

противотанковые ракеты;

реактивные снаряды Град;

ПТРК Javelin;

высокоточные авиационные боеприпасы;

около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов;

семь машин для эвакуации техники;

четыре машины тылового обеспечения;

грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелой техники;

терминалы и услуги космических спутников связи ( SATCOM) и другое.

20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов. Он включает больше снарядов для HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley, высокоскоростные противорадарные ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.