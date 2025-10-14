«Надо быть готовым». Сикорский предупредил, что РФ может ударить вглубь Европы

14 октября, 20:06
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Европа должна быть готова к тому, что Россия может наносить удары глубоко по региону. Он призвал и в дальнейшем поддерживать Украину и предоставлять ей необходимое вооружение.

Об этом Сикорский заявил во вторник, 14 октября, сообщает агентство Reuters.

Глава МИД Польши призвал европейские страны «сохранять курс» на поддержку Украины. Он выразил надежду, что американский президент Дональд Трамп предоставит Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk для ударов по российской инфраструктуре.

По словам Сикорского, для защиты Европы необходимо предоставить Украине больше боеприпасов — таких как зенитные средства, а также вооружение малой и средней дальности.

В качестве примера, глава польского внешнеполитического ведомства привел вторжение дронов в воздушное пространство Польши и полеты истребителей над Эстонией.

Отвечая на вопрос о возможности расширения инициативы по созданию «стены дронов» для противодействия будущим вторжениям, Сикорский сказал Reuters, что РФ может «доставать глубоко до Европы».

«Мы должны быть готовы противодействовать этому, и поэтому, по моему мнению, не создавать сейчас системы противодействия дронам — как оборонительной, так и наступательной — было бы безответственно», — сказал он.

Сикорский призвал Европу также планировать поддержку Украины еще на три года. По словам главы МИД Польши, именно на такой срок рассчитывает Киев.

«Украинцы планируют эту войну на три года, и это разумно. Нам нужно убедить Путина, что мы готовы оставаться на этом курсе по крайней мере эти три года», — сказал Сикорский.

14 октября Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует в войне против Украины.

