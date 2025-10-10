Глава МИД Польши прибыл во Львовскую область и посетил место удара РФ, где погибла целая семья с 15-летней девушкой

В пятницу, 10 октября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Сикорский вместе с Козицким и заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место российского удара по гражданским в Лапаевке.

«Почтили память невинных людей, жизнь которых забрал враг. Эта потеря — открытая рана Львовщины и всей Украины», — написал глава ОВА.

Он также поблагодарил Польшу за поддержку и за то, что она «разделяете нашу боль в самые тяжелые минуты».

Фото: Максим Козицкий/Telegram

В ночь на 5 октября Россия атаковала дронами и ракетами западные области Украины, в частности Львов, который пережил самый массированный комбинированный удар с начала войны. В результате атаки в Лапаевке погибла семья из четырех человек, среди которых — 15-летняя девочка.

Также во Львове после массированной атаки РФ горел индустриальный парк Sparrow. Всего в городе, по данным властей, повреждено более 1000 окон, школа, садик и церковь.

Всего 5 октября было зафиксировано 549 средств воздушного нападения РФ, в том числе более 50 крылатых ракет и два Кинжала. ПВО обезвредила 478 воздушных целей, в том числе 38 КР и один Кинжал.