Сикорский в парламенте Британии показал шахед в полном размере, который РФ использует против Украины

Сикорский показал в парламенте Великобритании шахед в парламенте Великобритании (Фото: Radosław Sikorski / X)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует в войне против Украины.

Об этом он написал в соцсети X во вторник, 14 октября.

В частности, Сикорский выступил на мероприятии Объединенные против ядерного Ирана. Презентация иранского беспилотника Shahed-136.

«Сегодня в парламенте Великобритании я представил иранский беспилотник Shahed-136, который Россия применяет против Украины», — написал польский министр.

Он отметил, что Кремль использует эти дроны для атак на украинские города, а также отметил, что Россия запускала беспилотники-приманки, чтобы нарушить воздушное пространство Польши.

«Этот дрон не долетит до Лондона, но даже флот лома может уничтожить критическую инфраструктуру. Только совместно мы сможем победить», — предостерег Сикорский.

Инфографика: NV

В феврале Сикорский привез на Конференцию консервативного политического действия (CPAC) в США сбитый в Украине Shahed. Он отметил, что это «символ гибели тысяч невинных людей».

10 октября Сикорский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область и посетил место удара РФ, где погибла целая семья с 15-летней девушкой.