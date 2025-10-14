Подполковник Белобрюхов рассказал о мобильных огневых группах, которые поражают шахеды с вертолетов

14 октября, 16:22
Мобильные огневые группы догоняют шахеды на вертолетах и сбивают их пулеметами, рассказал подполковник Роман Белобрюхов (Фото: 11 окрема бригада армійської авіації «Херсон» via Facebook)

Подполковник Роман Белобрюхов, заместитель командира бригады армейской авиации по летной подготовке рассказал в интервью Radio NV о мобильных огневых группах, которые поражают шахеды с вертолетов.

«Относительно сил и средств или конкретного вооружения, которое мы используем с борта вертолета, сейчас это та же мобильная огневая группа, просто посаженная на вертолет. Это пулемет, крупнокалиберные пулеметы. Только если МВГ на земле ждет, чтобы воздушная цель подлетела в их зону поражения, то мы, наоборот, сами догоняем воздушные цели и поражаем их. Немножечко иначе работаем», — сказал Белобрюхов в эфире Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=A6whZ_a4088

13 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

В феврале пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации Херсон показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-24.

