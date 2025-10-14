Заместитель командира бригады армейской авиации объяснил, почему шахеды безопаснее сбивать вертолетами, чем F-16

Вертолету проще, чем самолету, избежать пролета через облако обломков после взрыва шахеда в небе, объяснил Роман Белобрюхов (Фото: 11 окрема бригада армійської авіації «Херсон» via Facebook)

Подполковник Роман Белобрюхов, заместитель командира бригады армейской авиации по летной подготовке рассказал в интервью Radio NV, почему российские шахеды безопаснее сбивать с помощью вертолетов, чем с помощью истребителей F-16.

«Случаи повреждений, то, что случалось с самолетами… Вертолет летит немножко медленнее, плюс мы работаем немножко, видимо, с другого ракурса, поэтому даже в случае взрыва цели в воздухе у нас достаточно времени обычно, чтобы избежать пролета через облако обломков. Или, проще говоря, обычно она снижается быстрее, чем мы подлетаем к месту сбивания. Для нас это более безопасно, пожалуй, чем для летчиков тех же F-16 и МиГ-29», — объяснил Белобрюхов в эфире Radio NV.

Реклама

13 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что для защиты от российских ударных дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

В феврале пилоты 11-й отдельной бригады армейской авиации Херсон показали, как сбивают российские шахеды с вертолетов Ми-24.