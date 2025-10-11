Самая серьезная опасность для Китая сегодня связана не с политикой «разъединения» Вашингтона и не с администрацией Дональда Трампа, а с демографическим спадом, который уже приобрел исторические масштабы. Об этом пишет The Washington Post в субботу, 11 октября.

Как пишет WP, страна стремительно теряет население: после пика в 1,4 млрд в 2022 году количество китайцев начало уменьшаться. ООН прогнозирует, что к 2050 году население Китая сократится до 1,26 млрд, а к концу века может уменьшиться более чем вдвое — до 633 млн. При этом более половины жителей будут составлять люди старше 60 лет.

Старение нации и дефицит рабочей силы, отмечают аналитики, могут замедлить экономический рост примерно на 0,5% ежегодно в течение следующего десятилетия, добавили журналисты. Это создает угрозу для амбиций Пекина стать глобальной сверхдержавой и подрывает его позицию как мирового производственного центра.

Демографический кризис — следствие десятилетий политики контроля рождаемости. С 1979 года в стране действовало правило «одна семья — один ребенок», которое выполняли даже принудительными стерилизациями и штрафами. После отмены ограничений в 2015 году правительство разрешило иметь двух, а с 2021 года — трех детей, но рождаемость продолжила падать.

WP добавляет, что в 1990 году средний возраст населения составлял 23,7 года, а средняя женщина рожала 2,5 ребенка. К 2023 году медианный возраст вырос до 39 лет, а коэффициент рождаемости упал до одного ребенка на женщину.

Несмотря на финансовые стимулы, в частности, субсидию в размере $500 на ребенка в год — программы поддержки родителей не приносят результатов. Стоимость воспитания ребенка в крупных городах, таких как Шанхай, достигает $140 тысяч, что для большинства семей неподъемно.

Китай, который десятилетиями оставался «фабрикой мира», сталкивается с дефицитом рабочей силы и нежеланием молодого поколения работать в производстве. Аналитики считают, что автоматизация частично смягчит проблему, однако не компенсирует нехватку людей в сфере услуг.