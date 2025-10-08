Китайские хакеры сломали американские юридические фирмы, одна из них представляет интересы Клинтонов — NYT
ФБР расследует масштабную кибератаку на американские юридические фирмы (Фото: REUTERS/Aly Song)
Федеральное бюро расследований США расследует масштабную кибератаку на американские юридические фирмы, за которой, вероятно, стоят китайские хакеры, сообщает The New York Times со ссылкой на двух лиц, знакомых с ситуацией.
В материале говорится, что одной из главных целей хакеров стала юридическая фирма Williams & Connolly — одна из самых известных в США, которая представляет многих высокопоставленных политиков, в частности Билла и Хиллари Клинтон.
В сообщении к клиентам компания признала, что хакеры получили доступ к части ее компьютерных систем и взломали несколько электронных почтовых ящиков адвокатов, использовав zero-day уязвимость.
Фирма сообщила, что приняла меры для блокировки угрозы и не обнаружила признаков несанкционированного движения данных в своей сети.
По данным источников NYT, хакеры, связанные с Китаем, взломали сети более десятка юридических и технологических компаний за последние месяцы.
Киберкомпания Mandiant в сентябре сообщила, что китайские хакеры уже несколько лет ведут кампанию кибершпионажа, направленную на использование zero-day уязвимостей для сбора разведывательной информации из юридических, правительственных и коммерческих структур США.
В отчете Mandiant говорится, что цель атак — получить сведения, связанные с национальной безопасностью США и международной торговлей.
2 января издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что китайские хакеры взломали офис в Министерстве финансов США, который администрирует экономические санкции против стран и групп лиц .