На случай войны с Китаем: Пентагон призвал производителей оружия срочно увеличить поставки ракет — WSJ

29 сентября, 14:53
Пентагон призвал поставщиков оружия увеличить производство в 2−4 раза (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Пентагон США призвал американских производителей оружия срочно увеличить поставки ракет правительству в 2−4 раза на фоне обеспокоенности относительно недостаточных запасов вооружения в случае потенциального конфликта с Китаем. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal 29 сентября.

Согласно информации лиц, осведомленных в этом вопросе, призыв ускорить производство касается оружия, пользующегося наибольшим спросом. Соответствующие обсуждения состоялись во время серии встреч на высоком уровне между руководством Пентагона и высокопоставленными представителями нескольких американских производителей ракет.

По данным WSJ, в США создали специальный совет по ускорению производства боеприпасов, который возглавил заместитель министра обороны Стив Файнберг. Он еженедельно звонит некоторым руководителям компаний, чтобы обсудить вопрос увеличения объемов выпуска ракет, сообщили источники издания.

В июле Financial Times писала, что Пентагон призывает союзников, в частности, Японию и Австралию четко обозначить свою позицию в случае возможной войны между США и Китаем, если Пекин совершит нападение на Тайвань. Один из чиновников Минобороны США уточнил, что Штаты стремятся предотвратить войну путем создания надежного механизма сдерживания.

Ранее американская разведка оценивала, что глава КНР Си Цзиньпин приказал армии быть готовой к силовому захвату острова Тайвань до 2027 года, хотя эта дата не является официальным дедлайном.

