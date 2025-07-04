Германия ведет активные переговоры по покупке американских ракет Patriot для Украины

Германия проводит интенсивные переговоры по закупке ракет для систем ПВО Patriot для передачи Украине после того, как США приказали приостановить некоторые поставки критически важного оружия.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на представителя немецкого правительства.

«Существуют различные способы заполнить этот пробел с Patriot», — сказал спикер, добавив, что одним из рассматриваемых вариантов является покупка системы ПВО Patriot в Соединенных Штатах, а затем ее передача Украине.

Реклама

Он подчеркнул, что по вопросу ПВО для Украины «действительно ведутся интенсивные дискуссии».

Министр обороны Германии Борис Писториус посетит Вашингтон позже в этом месяце для переговоров со своим американским коллегой, сказал представитель министерства обороны.

«Конечно, Patriot также будут на повестке дня», — сказал спикер.

Инфографика: NV

Белый дом остановил передачу оружия, которую согласовала предыдущая администрация, не объяснив причин.

2 июля представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил пересмотр поставок оружия Украине и заявил, что Минобороны предоставляет президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Киеву для завершения войны, учитывая желание «сохранить боеготовность Вооруженных сил США и приоритеты программы Америка превыше всего».

Министерство обороны Украины после сообщений в СМИ об остановке поставок некоторых видов оружия США заявило, что Киев не получал официального уведомления, инициирован разговор с американскими коллегами для выяснения деталей.

Впоследствии советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Америка продолжает поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.