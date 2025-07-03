Министерство обороны США продолжает предлагать президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Украине для завершения войны. В то же время пересматриваются подходы, чтобы обеспечить соответствие поддержки оборонным приоритетам и сохранить боеготовность Вооруженных сил США.

Об этом во время брифинга в среду, 2 июля, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

«Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты по военной помощи Украине, что соответствует его цели положить конец этой трагической войне. В то же время министерство тщательно анализирует и адаптирует свой подход к достижению этой цели, сохраняя при этом боеготовность Вооруженных сил США и приоритеты обороны, поддерживающие программу президента „Америка превыше всего“», — заявил он.

Парнелл отметил, что сейчас идет «обзор возможностей» для согласования помощи Украине с оборонными приоритетами США.

«Мы не будем предоставлять никакой информации относительно конкретных количеств или типов боеприпасов, предоставляемых Украине, или сроков, связанных с этими поставками. Но министр будет продолжать предоставлять рекомендации президенту относительно его решения о военной помощи Украине в будущем. Мы рассматриваем это как разумный практический шаг к созданию механизма оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда», — подчеркнул представитель Пентагона.

Приостановление поставок вооружений Украине: что известно

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон временно остановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.