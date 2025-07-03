Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом, 5 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Правительство Германии срочно работает над решением, чтобы передать Украине новые системы противовоздушной обороны и ракеты. Берлин ожидает от министра обороны США Пита Гегсета обязательства предоставить два зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые профинансирует Германия.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на источники.

По их словам, запрос на тайную сделку был направлен Гегсету несколько недель назад. Как отмечает издание, ранее Украина пыталась купить системы Patriot напрямую у США, но без успеха. После этого Киев обратился за помощью к Германии. Однако сейчас непонятно, как решение США приостановить поставки вооружения повлияет на договоренности с Берлином.

Белый дом остановил передачу оружия, которую согласовала предыдущая администрация, не объяснив причин. В немецком правительстве теперь опасаются, что США могут отказать и в просьбе Германии о двух системах Patriot для Украины, пишет Bild.

Отмена поставок оружия также обсуждалась на заседании правительства 2 июля.

«Стало понятно, что потерю оружия из США компенсировать невозможно. Однако, Германия и другие союзники теперь хотят попытаться по крайней мере обеспечить Украину системами Patriot из собственных запасов», — говорится в материале.

2 июля представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил пересмотр поставок оружия Украине и заявил, что Минобороны предоставляет президенту Дональду Трампу варианты военной помощи Киеву для завершения войны, учитывая желание «сохранить боеготовность Вооруженных сил США и приоритеты программы Америка превыше всего».

Инфографика: NV

Министерство обороны Украины после сообщений в СМИ об остановке поставок некоторых видов оружия США заявило, что Киев не получал официального уведомления, инициирован разговор с американскими коллегами для выяснения деталей.

Впоследствии советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Америка продолжает поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.