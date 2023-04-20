Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 20 апреля, 10:33 Танк Leopard 2 (Фото:EUTERS/Ints Kalnins)

Дания вместе с Нидерландами закупят для ВСУ 14 танков Leopard 2. Их могут передать Украине в начале 2024 года.

Об этом заявили глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен и и.о министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, пишет DR.

По словам Расмуссена, Украине нужна всяческая поддержка со стороны Запада, «которую мы можем ей предоставить». Он назвал обещанные танки «большим вкладом» в рамках сотрудничества с Нидерландами.

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«Не секрет, что было большое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые еще больше, чем Leopard 1. Теперь это стало возможным, и мы радуемся и гордимся этим», — сказал Поульсен.



Ранее Дания анонсировала передачу Украине 100 танков Leopard 1, поставки которых начнутся летом. Поульсен заявил, что до конца 2023 года Копенгаген хочет передать как минимум 80.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard. Ряд союзников уже поставил все обещанное.



Инфографика: NV