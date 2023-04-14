В Польшу прибыли все восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала ВСУ — минобороны страны 14 апреля, 20:52 Отправка танков Leopard 2 в Европу (Фото:Скриншот видео Canadian Army/Twitter)

В Европу прибыли все восемь танков Leopard 2, которые Канады обещала передать ВСУ.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

«Теперь официально: все восемь основных боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, уже прибыли в Польшу», — заявила она.

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Ананд отметила, что ее страна «продолжит поддерживать Украину и предоставлять украинцам средства, необходимые им для борьбы и победы в этой войне».

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.