Leopard. Еще шесть танков для Украины уже в порту Испании — будут на фронте до конца апреля 19 апреля, 14:15 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В Испании в порт города Сантандер прибыли шесть танков Leopard 2A4, которые передадут Украине. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на фото и видео местных СМИ за 17 апреля.

Ожидается, что танки вместе с другой бронетехникой от Мадрида будут готовы к отправке на фронт в Украину до конца этого месяца.

12 апреля министр обороны Маргарита Роблес заявила, что Leopard начнут передавать в ближайшие дни. Еще четыре танка находятся на ремонте и их поставят позже.

Видео дня

13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4. Всего тренировки на военной базе в Сарагосе прошли 40 членов экипажа и 15 специалистов-механиков.

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15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard. Ряд союзников уже поставил все обещанные, Дания пообещала еще 100 танков Leopard 1.

