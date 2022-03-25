НАТО готовится к возможной атаке России по территории стран Альянса — Белый дом 25 марта, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Cоветник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США и другие союзники НАТО готовятся к возможной атаке России по территории стран-участниц Альянса.

Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время визита президента США Джо Байдена в Польшу, сообщает Reuters.

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На вопрос журналиста, будет ли Россия пытаться бомбить конвои, перевозящие грузы в Украину по суше через страны НАТО, Салливан сказал, что НАТО готовит план на случай российской атаки по территории стран-участниц Альянса.

«И президент настолько ясно, насколько это возможно, заявил о своей готовности решительно реагировать вместе с другими членами нашего Альянса, если Россия нападет на НАТО», — сказал Салливан.