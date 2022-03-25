«Ровный оптимизм» Арестовича. Какие сложности на фронтах, почему «призрака Киева» невозможно убить, вступит ли Украина в НАТО — интервью 25 марта, 23:15 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:alexey.arestovich/instagram)

Идет уже второй месяц полномасштабной войны России с Украиной. За это время оккупанты потеряли по меньшей мере 16 тысяч солдат и 115 самолетов.

В интервью Радио НВ советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о проблемах в самых горячих точках фронта, почему россияне никогда не смогут убить легендарного «призрака Киева» и как поведение НАТО вынуждает искать альтернативу Альянсу, которая гарантировала бы безопасность украинцам.

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— Как случилось, что именно вы исполняете роль такого умиротворяющего Новопасита? И к какой информации вообще вы имеете доступ?

— Я не знаю, как случилось, что я исполняю роль Новопассита — никогда к ней не готовился. Если я говорю с людьми, они должны быть успокоены. Во время войны командир должен показывать оптимизм. И чем хуже положение, тем больше оптимизм. Я демонстрирую ровный оптимизм, потому что положение наше не только не ухудшается, но и улучшается с каждым днем.

Имеют ли мои слова сакральное влияние? Это уже не мое дело. Знаете, как учили органистов и священников в католической церкви? Говорили: «Вы читайте проповедь или играйте на органе, а все нужное влияние обеспечит Господь Бог, если оно ему нужно».

— Появились сведения, что украинцев из бомбоубежищ Мариуполя перевозят на территорию России. Какими могут быть действия со стороны Украины? Что мы знаем об этих людях?

— Перевозят. Также есть данные, которые требуют проверки, что мужчин отделяют, пытаются мобилизовать, а женщин, стариков, детей — перебрасывают. Согласно одним данным, [речь идет о] 15 тысячах [людей], с другими — больше.

Также есть [информация], что этих людей переселяют, во-первых, в глубину России, поближе к Сибири, а, во-вторых, предлагают в качестве трудоустройства Сахалин. Им не дают подлинных документов, требуют два года находиться в том месте, где они сейчас находятся.

Это все требует проверки, но надлежащая оценка будет дана и правоохранительными органами Украины, и международным судом, занимающимся подобными случаями, очень похожими на принуждение к труду.

— Известно ли что-нибудь о принудительной мобилизации в «ЛДНР», на территории аннексированного Крыма. Какие настроения в этих регионах по поводу войны с Украиной?

— Настроения разные. Там есть откровенная вата, есть пророссийские, проукраинские, а есть те, кто не хочет с этим вообще иметь дело. Но ведь там все очень просто: или ты мобилизуешься, или расстреливают на месте. И были случаи, когда мобилизованные отказывались идти в бой. Часть расстреливали сразу, часть жестоко ломали.

Вообще эти так называемые «лнровцы», «днровцы» очень идейные. Более идейные, чем русские части. Там фанатики есть, которые расстреливают людей при малейшем подозрении даже за кривое слово. Что касается судьбы мобилизованных, она очень грустна. Докладывают, что из 2000, которых перебросили, например, под Харьков, остались живы 20. Это на то время, когда человека взяли в плен. Утраты ужасающи, их бросают впереди русских войск на позиции, которые укреплялись восемь лет, пристреливались и минировались. То же в Авдеевке, Марьинке, Попасной и так далее. Используется пушечное мясо, согласно российским правилам ведения войны.

— Россия привлекает дополнительные резервы. Многие эксперты говорят о том, что это будут худшие, чем те, что уже были брошены против ВСУ. Это то, что нас ждет дальше, прежде чем мы победим. Правильно ли я это понимаю?

— Они пытаются создать более качественные, как им кажется, переговорные позиции — взять Мариуполь, в зоне ООС кого-то окружить. Все это построено на том, что российские военные лгут Путину и не докладывают ему настоящую обстановку с поля боя. Этот путь продлится еще две-три недели, и никаких резервов у них уже не останется. И дальше вернемся на ту же точку, только убитых россиян увеличится на плюс-минус 10 тысяч человек.

— Когда мы говорим о дополнительном пушечном мясе, речь идет и о белорусской армии. Эксперты говорят, что Лукашенко на самом деле не может отказать Путину. Как вы можете прокомментировать угрозу, которая есть у нас со стороны Беларуси?

— Факты свидетельствуют о том, что, во-первых, Александр Григорьевич до сих пор удачно уклоняется от принуждения Путина и его попытки отправить белорусскую армию на войну. Второе: есть данные с белорусской стороны, что более 60% солдат и офицеров крайне негативно относятся к возможности выполнения задачи на территории Украины. Ни одно государство мира, даже абсолютно тоталитарное, не может отправить свои войска в таком нравственном состоянии выполнять какие-либо задачи.

Я даю 20%, 15% вероятности, что до этого дойдет. Пока мы видим плановые учения белорусской стороны, плановую ротацию на нашей границе. Никаких непосредственных признаков подготовки белорусской армии к применению на территории Украины пока не видно.

— Путину не удалось быстро захватить Украину. Его план сейчас состоит в том, чтобы захватить юг Украины, сделать сухопутный коридор между Крымом и «ЛДНР»? Какова ситуация на юге страны?

— Херсон, Николаевская область практически освобождены от войск противника. Противник окапывается, переходит к обороне возле Херсона. В Мариуполе они пытались бросить плечо поддержки через Бердянск, но не удалось. Что случилось мы знаем. Было много дискуссий в обществе, возможна ли помощь Мариуполю, это один из случаев помощи Мариуполю. Точка (тактический ракетный комплекс — ред.) подлетела и поставила точку.

Проблема Мариуполя не военная. Город с точки зрения военной может держаться недели. За это время многое может состояться, в частности, непосредственная помощь Мариуполю. Проблема в мирных жителях. Любой военный человек знает, что мирные жители мешают вести [боевые действия]: занял хорошую позицию, а враг подвергает обстрелам мирных жителей, ты должен уйти, чтобы не подставлять гражданских. Так же было в Гостомеле. Но работает гуманитарный коридор, задействованы огромные силы, в том числе руководство церквей, международных организаций, лидеры ведущих государств мира для того, чтобы вывезти мирных жителей из Мариуполя.

— Заммэра Мариуполя оценивает, что в городе осталось 200−250 тысяч человек. Сколько их там, по вашему мнению?

— Я говорю, 150 тысяч человек вывезти. 400-тысячный город, 150−200 [тысяч] остались. Проблема Мариуполя — это гражданские. Этой проблеме уделяет президент огромное внимание. Я постоянно слышу, как они общаются с иностранными партнерами. Поэтому есть надежда, что постепенно вывезем гражданских, военные продержатся. Они очень удачно и профессионально воюют.

— Понимаем, что для российских оккупантов именно Мариуполь является символической точкой, и это месть, потому что в 2014 году город выбрал Украину. Можем ли мы оценить количество российского личного состава вокруг Мариуполя? Могут ли туда перебросить, например, кадыровцев?

— Кадыров и кадыровцы сами себя поставили в положение тик-ток войска. Селфи-батальоны, которые больше позируют, чем получают реальные военные результаты.

Относительно российских войск вокруг. Согласно моим данным, это примерно до 5000 человек вокруг Мариуполя и в городе. Этого не хватит для того, чтобы взять город. В соотношении [к числу] наших защитников.

— Можем сейчас оценить ситуацию вокруг Чернигова? Сообщалось, что был разрушен мост, являвшийся главной транспортной артерией между Черниговом и Киевом. Что там происходит?

— Мост может быть только частью артерии. Мост уничтожен, но другие пути остались, гражданские могут отойти, наша помощь может прийти. Чернигов не брошен.

Конечно, враг подошел к «мариупольскому» сценарию по Чернигову. Но я думаю, что это ему не удастся. Там надежно удерживают оборону защитники города и силы Украины, на коммуникациях действуют черниговские партизаны очень удачно.

Войск врага очень мало под Черниговом. Часть они перебросили на юг и восток. Чернигов — это, опять же, проблема разрушения города — авиация, артиллерия. Авиации меньше, больше артиллерии. Там действительно уже две недели нет воды, света и тепла. Такая же проблема, как и в Харькове, частично в Киеве, Ахтырке, Мариуполе, Сумах. Когда враг не может одержать победу на поле боя, он начинает мстить мирным жителям. Они сражаются с теми, с кем им удается. Но ВСУ и силы обороны закроют этот вопрос рано или поздно.

— Один из легендарных героев украинского сопротивления — это «призрак Киева». Сообщалось, что этот летчик погиб. Вы можете это опровергнуть?

— Это чистый вброс. Никто не погиб, хотя бы потому, что «призрак Киева» — это коллективный герой. Не думаю, что существует один человек, сбивший 30 российских самолетов. А вот коллективно наши летчики, в частности прикрывающие Киев, сбили много.

Можно сказать, что «призрак Киева» — это воздушная группа, а не один конкретный пилот. Так что сообщение, что погиб один пилот, даже если он погиб, не уничтожает ни бренда, ни возможности сбивать дальше российские самолеты. Я не слышал, чтобы в ближайшие прошедшие сутки погиб хотя бы один наш летчик.

— Продолжаются дискуссии по НАТО. После того, как мы не увидели столь решительной позиции, которую ожидали, начали колебаться, должны ли мы быть в Альянсе. Вы сказали, что войны не было бы, если бы пятый президент Петр Порошенко не добавил в Конституцию наше стремление в НАТО. Можете ли вы прокомментировать это заявление?

— Я так не говорил. Если посмотреть внимательно на мое интервью 2019 года, то там четко сказано, что Украина и Россия находятся в таком состоянии противоречий, что кто угодно был бы у власти в России и Украине, но все равно было бы столкновение. Приобрело бы оно военную форму, вопрос. Но даже если бы два ярых либерала были в Украине и России, то по крайней мере было бы очень сильное политическое, информационное, экономическое столкновение, спецслужбовое. Даже если бы не дошло до горячей фазы.

Тема вступления Украины в НАТО — это очень толстая красная линия. Реальная ли это картина мира или нет, но важно, что для них катастрофа принятия Украины в НАТО.

Цена вступления Украины в НАТО — это горячая война с Россией. Мы заплатили эту цену. А НАТО заплатило эту цену за принятие Украины?

Я не вижу предмета для дискуссии. Я вижу [объект] для политических срачей, отрабатываемых конкретной политической силой, ее спикером. Они действуют против простой логики и очень мне напоминают россиян и российскую пропаганду, хотя говорят исключительно красивым, изысканным украинским языком. В чем предмет дискуссии? Мы очень хотим в НАТО, я хочу в НАТО, все хотят в НАТО. Президент в начале конфликта пытался добиться вступления в НАТО Украины. Что ему ответили? Цитирую интервью СNN. Он сказал: «Назовите дату: через 10, 15, 50 лет? Какую-то! Что мне говорить народу? Как мне заботиться о национальной безопасности»? Ему ответили: «Вас в НАТО не примут никогда, но официально будем говорить, что дверь открыта».

Здесь возникает вопрос: как мы все (от президента до последнего гражданина) должны строить контуры безопасности Украины в такой ситуации? Президент предложил конструкцию, которая, на его взгляд, в нынешней ситуации лучше, чем НАТО. Слово «нейтралитет» — не верно. Мы ищем конструкцию, которая будет более эффективной, чем НАТО с этой же пятой статьей. [Президент] назвал ее U24, когда обращался в Конгресс США. [Концепция предусматривает], что страны мира уже после идущей огромной континентальной войны в Европе понимают возможность ее повторения и все последствия, согласились бы оказывать друг другу неотложную военную, политическую, гуманитарную, экономическую помощь в течение 24 часов после начала конфликта. И такими странами-гарантами уже выступают официально Польша, Турция, Великобритания, США и, возможно, Канада.